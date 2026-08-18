نشان ویژه مسئولیت اجتماعی در جنگ بر سینه شهرداری کرج نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری کرج در آیین تقدیر از مجموعه‌های پیشرو در حوزه مسئولیت اجتماعی، موفق به دریافت «نشان ویژه مسئولیت اجتماعی در دوره جنگ» شد.

این نشان در پی اقدامات مؤثر مدیریت شهری کرج در مسیر ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، حفظ انسجام سازمانی و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط بحرانی اعطا شد.

در این مراسم، محمدجلال سبزی، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج، به نمایندگی از مدیریت شهری، لوح تقدیر و نشان ویژه جشنواره روابط‌عمومی و مسئولیت اجتماعی را دریافت کرد.

محورهای شایستگی شهرداری کرج

این نشان به پاس عملکرد شهرداری کرج در حوزه‌هایی همچون استمرار ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان، صیانت از سرمایه انسانی و جلوگیری از تعدیل نیرو، اطلاع‌رسانی شفاف و مسئولانه، مدیریت ریسک، مقابله با شایعات و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی، به مهرداد کیانی، شهردار کرج، اهدا شد.

در متن این لوح تقدیر آمده است: «بی‌تردید، مسئولیت اجتماعی که در وضعیت عادی نیز امری خطیر، اخلاقی و ارزش‌آفرین است، در دوره جنگ از ارزش و اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود.»

لازم به ذکر است؛ این لوح و نشان ویژه در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ به مجموعه شهرداری کرج تقدیم شد و بیانگر نقش‌آفرینی مدیریت شهری در حفظ ارتباط با شهروندان، تقویت سرمایه اجتماعی و استمرار خدمت‌رسانی در شرایط دشوار است.