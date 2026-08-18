به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمانشاه با اشاره به گزارشهای مربوط به مراجعه برخی از اهالی باینگان به مراکز درمانی به دلیل بروز نشانههای مسمومیت، اظهار کرد: سلامت مردم مهمترین اولویت مجموعه مدیریتی استان است و همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه با جدیت پای کار باشند.
وی افزود: هنگامی که در شهری با جمعیت محدود، تعداد قابل توجهی از مردم با نشانههای مشابه به مراکز درمانی مراجعه میکنند، نمیتوان به سادگی از کنار این موضوع گذشت و لازم است منشأ و علت اصلی این وضعیت در سریعترین زمان ممکن مشخص و برای رفع آن اقدام شود.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: هر آزمایش و بررسی تخصصی که برای روشن شدن موضوع ضرورت دارد باید بدون وقفه از سوی دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاههای مسئول انجام شود و اگر آزمایشها انجام شده است، نتایج آن باید در سریعترین زمان جمعبندی و در اختیار مردم قرار گیرد.
حبیبی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی دستگاههای مسئول در باینگان، گفت: دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب باید حضور مستمر و مؤثری در منطقه داشته باشند و کنترل و نظارت دقیق را دنبال کنند تا ضمن شناسایی منشأ مشکل، نگرانیهای مردم نیز کاهش یابد.
وی ادامه داد: منابع تأمین آب باینگان نیز باید با حساسیت کامل و بهصورت مستمر بررسی و پایش شود تا از نبود هرگونه مشکل در این زمینه اطمینان حاصل کنیم.
استاندار کرمانشاه بر ضرورت حضور کارشناسان و متخصصان بهداشتی و درمانی در میان مردم تأکید کرد و افزود: متخصصان باید در مراکز بهداشتی و محلهای مناسب حضور داشته باشند و توضیحات تخصصی و قابل فهم را مستقیماً به مردم ارائه دهند، چرا که اطلاعرسانی از سوی افراد متخصص میتواند در کاهش نگرانیهای جامعه مؤثر باشد.
اطلاعرسانی درباره باینگان باید واحد و شفاف باشد
حبیبی با تأکید بر ضرورت هماهنگی در اطلاعرسانی درباره وضعیت باینگان، بیان کرد: فرمانداری پاوه، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت آب و فاضلاب و مدیریت بحران استانداری باید با هماهنگی کامل، مردم را در جریان آخرین اقدامات و نتایج بررسیها قرار دهند.
وی افزود: تعدد مصاحبهها و ارائه مطالب متفاوت میتواند موجب سردرگمی و افزایش نگرانی مردم شود؛ بنابراین اطلاعرسانی باید رسمی، منسجم، شفاف و مبتنی بر یافتههای کارشناسی باشد.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: صرف حضور مسئولان در میدان و اطلاعرسانی مستمر به مردم، این اطمینان را ایجاد میکند که دستگاههای اجرایی پای کار هستند و موضوع را بهطور جدی دنبال میکنند و حتی اگر ایراد یا مشکلی وجود داشته باشد، باید صادقانه به مردم اعلام شود که اقدامات لازم برای رفع آن در حال انجام است.
حبیبی گفت: مراجعات و تماسهای مردم با مسئولان، نمایندگان استان و فرمانداری نشان میدهد که مردم خواستار روشن شدن ابعاد این موضوع هستند و مسئولان باید پاسخ دقیق، مستند و قابل اعتماد در اختیار آنان قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت تأمین امکانات مورد نیاز برای بررسی موضوع، افزود: سازمان مدیریت و برنامهریزی، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیریت بحران استان باید هرگونه نیاز فوری شرکت آب و فاضلاب را بررسی و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدام کنند.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: در شرایطی که سلامت مردم مطرح است، هیچ موضوعی اولویت بالاتری ندارد و در صورت نیاز باید از منابع استانی یا ملی برای حل مسئله استفاده شود و اگر تأمین اعتبار یا پیگیری در سطح ملی ضرورت داشته باشد، با همراهی نمایندگان استان این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا مشکل بهصورت کامل و ریشهای حلوفصل شود.
آمادگی کرمانشاه برای بارشهای پاییزی
حبیبی در ادامه با اشاره به گزارشهای هواشناسی درباره احتمال آغاز زودهنگام بارشهای پاییزی، گفت: همه دستگاهها باید پیشبینیها و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند و گاهی به هشدارهای صادرشده توجه کافی نمیشود و پس از وقوع حادثه از واژه «غافلگیری» استفاده میکنیم؛ در حالی که با استفاده از پیشبینیهای علمی میتوان از هفتهها قبل برای شرایط پیشرو آماده شد.
وی افزود: ادارهکل هواشناسی باید پیشبینیهای لازم را از هماکنون در اختیار دستگاهها قرار دهد و مدیران نیز متناسب با این اطلاعات، تمهیدات پیشگیرانه را اتخاذ کنند.
استاندار کرمانشاه بارشها را علاوه بر احتمال ایجاد مخاطرات، نعمتی الهی و فرصتی برای تأمین منابع آب استان دانست و گفت: باید از بارشها برای تقویت ذخایر سدها و تأمین آب مورد نیاز بخشهای کشاورزی، صنعت و بهداشت استفاده کنیم.
حبیبی تصریح کرد: هنگامی که امکان پیشبینی شرایط جوی از یک یا دو ماه قبل وجود دارد، لازم است از این ظرفیت علمی و فناوری برای برنامهریزی دقیق و بهرهبرداری مطلوب از منابع آب استفاده شود.
وی بر ضرورت شناسایی نقاط آسیبزا و آسیبپذیر استان تأکید کرد و گفت: همه نقاط پرخطر باید از هماکنون شناسایی و برای ساماندهی آنها اقدام شود و اجرای برنامههای پیشگیرانه نباید به زمان وقوع بارندگی موکول شود.
استاندار کرمانشاه از فرمانداران بهعنوان رؤسای ستادهای مدیریت بحران شهرستانها خواست همه ظرفیتهای محلی و اجرایی را بسیج کنند و افزود: فرمانداران باید به شهرداران، بخشداران و مدیران دستگاههای اجرایی مأموریت دهند نقاط پرخطر را شناسایی و اقدامات پیشگیرانه را با سرعت اجرا کنند.
حبیبی خاطرنشان کرد: شناسایی و رفع نقاط آسیبزا و آسیبپذیر یک دستور جدی است و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها، دهیاریها، بخشداریها و تمامی دستگاههای مسئول باید متناسب با وظایف قانونی و اجرایی خود در این زمینه اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به گزارش شرکت آب منطقهای درباره لایروبی رودخانههای استان، بیان کرد: ساماندهی مسیر رودخانهها، رفع موانع، لایروبی نقاط مورد نیاز و ایمنسازی محدودههای در معرض خطر باید پیش از آغاز بارشهای مؤثر با جدیت دنبال شود تا احتمال بروز خسارت به حداقل برسد.
استاندار کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد میزان بارندگیهای استان افزایش یابد و گفت: در کنار بهرهگیری از بارشها برای تأمین آب بخشهای مختلف، وظیفه داریم با برنامهریزی، هماهنگی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، آب حاصل از بارندگیها را مدیریت کرده و مخاطرات احتمالی آن را نیز کاهش دهیم.
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