مهری: ۸۰۰ هزار تن گندم در گلستان خریداری شد

روح‌الله مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: امسال از پنجم خردادماه تا تیرماه، طی حدود یک ماه، ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان گلستان خریداری شد.

وی افزود: این حجم از خرید در مدت زمان کوتاهی انجام شد و مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان و مراکز خرید در این مدت فعالیت مستمری داشتند تا محصول کشاورزان بدون وقفه تحویل گرفته شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به هم‌زمانی فصل خرید با تعطیلات و مناسبت‌های مختلف گفت: در این بازه زمانی تعطیلاتی مانند عید غدیر، عید قربان، تاسوعا و عاشورا و چند روز جمعه وجود داشت، اما همکاران ما در مراکز خرید گندم همچنان پای کار بودند.

مهری ادامه داد: در برخی مراکز خرید، همکاران تا ساعت ۴:۳۰ صبح و حتی در مواردی تا ساعت هفت صبح مشغول فعالیت بودند تا فرآیند تحویل گندم کشاورزان با سرعت انجام شود.

وی این عملیات را یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی استان دانست و گفت: خرید گندم و پرداخت بهای محصول، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های اقتصادی استان محسوب می‌شود و اجرای موفق آن نیازمند همکاری و هماهنگی مجموعه‌های مختلف است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به مسئولیت این اداره‌کل در فرآیند خرید گندم اظهار کرد: وظیفه ما این است که دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های مربوط به خرید را رعایت کنیم و محصول را از کشاورزان تحویل بگیریم، اما در کنار این موضوع، پرداخت مطالبات کشاورزان نیز دغدغه مهم ماست.

مهری افزود: موضوع پرداخت مطالبات کشاورزان به‌صورت جدی پیگیری شده و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام گرفته است.

وی با قدردانی از همکاری مجموعه‌های مرتبط در روند خرید گندم گفت: تلاش مجموعه‌های مختلف موجب شد عملیات خرید در زمان مناسب انجام شود و گندم تولیدی کشاورزان استان به چرخه خرید تضمینی وارد شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان تأکید کرد: پرداخت مطالبات کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است و پیگیری‌ها برای تسریع در این فرآیند ادامه دارد.

مهری با قدردانی از کشاورزان و کارکنان مراکز خرید گندم اظهار کرد: حجم بالای خرید در مدت کوتاه، نتیجه تلاش کشاورزان و فعالیت شبانه‌روزی کارکنان مراکز خرید بود و از همه عوامل دخیل در این عملیات قدردانی می‌کنم.