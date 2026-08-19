به گزارش خبرنگار مهر، حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران، امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ در همایش تخصصی پلتفرم‌های آنلاین طلا «زرآتی؛ از خاک تا طلا» با تأکید بر ضرورت پذیرش اقتصاد دیجیتال در صنعت طلا گفت: هیچ‌کس با اقتصاد دیجیتال مخالف نیست و نمی‌توان با روندهای جدید اقتصادی و فناوری مقابله کرد، اما اقتصاد دیجیتال باید در راستای تقویت تولید حرکت کند، نه اینکه به ضد تولید تبدیل شود.

وی افزود: اگر یک فعال اقتصادی خود را با علم روز و فناوری‌های جدید تطبیق ندهد، محکوم به فناست؛ چه در حوزه طلا فعالیت کند و چه در سایر حوزه‌ها. بنابراین حضور پلتفرم‌های آنلاین در صنعت طلا یک واقعیت است و باید برای آن چارچوب مشخص و اصولی ایجاد شود.

نمی‌توان گفت در پلتفرم‌های طلا همه چیز گل و بلبل است

شفائی با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره نبود تخلف در پلتفرم‌های آنلاین طلا اظهار کرد: نمی‌توان گفت در پلتفرم‌ها هیچ اتفاقی نمی‌افتد، همه تخلف نمی‌کنند و همه چیز گل و بلبل است.

وی ادامه داد: صنعت طلا و جواهر سابقه‌ای چندصد ساله دارد و نمی‌توان یک صنف چندصدساله را با پلتفرمی که تنها ۲ یا ۳ سال از فعالیت آن می‌گذرد، مقایسه کرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا تصریح کرد: همان‌طور که پلتفرم‌های آنلاین اتحادیه و ضوابط مربوط به خود را دارند، واحدهای صنفی طلا نیز دارای اتحادیه هستند و بر اساس قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و تحت نظارت قرار دارند.

وی افزود: علاوه بر بازرسی اتحادیه‌ها، بازرسی‌های دستگاه‌های مربوطه نیز بر فعالیت واحدهای صنفی طلا انجام می‌شود و فعالان این صنف دارای مجوز هستند.

اقتصاد دیجیتال نباید مقابل صنعت طلا قرار گیرد

شفائی با اشاره به سابقه صنعت طلا در کشور گفت: صنعت طلا و جواهر یک هنر و صنعت با سابقه طولانی در ایران است و فعالان این حوزه طی سالیان متمادی امانت‌دار مردم بوده‌اند.

وی اظهار کرد: خانواده‌های ایرانی در طول نسل‌های مختلف طلافروشی‌ها را به‌عنوان محل نگهداری و تبدیل سرمایه خود می‌شناختند و اعتماد مردم به این صنف طی سالیان طولانی شکل گرفته است.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا ادامه داد: طلافروش معمولاً موجودی خود را در ویترین عرضه می‌کند و دارایی و کالای او برای فروش در معرض دید مشتری قرار دارد. وقتی قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند نیز موجودی ویترین لزوماً کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه قیمت روز کالا تغییر می‌کند.

شفائی تأکید کرد: بنابراین نباید با ادبیاتی که بخش سنتی صنعت طلا را در مقابل پلتفرم‌های آنلاین قرار می‌دهد، میان این دو بخش تقابل ایجاد کرد؛ چرا که صاحبان بازار طلا همان تولیدکنندگان و فروشندگان این صنف هستند.

طلا کالایی استراتژیک و امنیتی است

وی با اشاره به جایگاه طلا در اقتصاد کشورها گفت: طلا در بسیاری از کشورهای دنیا یک کالای استراتژیک و حتی امنیتی محسوب می‌شود و در بخش قابل توجهی از اقتصادهای جهان، طلا در پشتوانه پولی نیز نقش دارد.

شفائی افزود: به همین دلیل تنظیم‌گری حوزه طلای آنلاین باید با حساسیت بیشتری انجام شود و نمی‌توان بدون توجه به ماهیت این کالا، صرفاً با نگاه یک کسب‌وکار عادی با آن برخورد کرد.

دستورالعمل دولت می‌تواند به نفع پلتفرم‌ها و صنعت باشد

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا با اشاره به دستورالعمل مصوب دولت درباره خرید و فروش آنلاین طلا اظهار کرد: اگر این دستورالعمل به شکل صحیح اجرا شود، می‌تواند به نفع پلتفرم‌ها و صنعت طلا باشد و بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.

وی گفت: در گذشته نیز ضوابطی برای این حوزه مطرح شد که بنده به نمایندگی از فعالان صنعت طلا با آن مخالفت کردم و در نهایت آن ضوابط به تصویب نرسید.

شفائی افزود: اکنون پلتفرم‌ها باید امیدوار باشند ضوابط جدیدی که با همکاری دستگاه‌های مختلف تدوین شده، به شکل صحیح تصویب و اجرا شود؛ زیرا ایجاد یک چارچوب مشخص، هم برای صنعت طلا و هم برای خود پلتفرم‌ها ضروری است.

فروش طلا بدون اجرت و مالیات نباید به صنعت آسیب بزند

وی با انتقاد از برخی تبلیغات در فضای آنلاین اظهار کرد: در مقاطعی تبلیغات وسوسه‌انگیزی مانند فروش طلا بدون اجرت، بدون مالیات و با تحویل درب منزل مطرح شد که چنین رویکردهایی می‌تواند به ساختار صنعت آسیب بزند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا افزود: یک کسب‌وکار باید هزینه‌های نیروی انسانی، بیمه، زیرساخت و سایر هزینه‌های فعالیت خود را بپردازد و نمی‌توان این واقعیت‌های اقتصادی را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: در صنعت طلا نیز تولیدکننده برای تولید کالا هزینه می‌کند، نیروی انسانی به کار می‌گیرد و هزینه‌های مربوط به تولید را پرداخت می‌کند؛ بنابراین مدل اقتصادی فروش آنلاین باید به‌گونه‌ای باشد که به تولیدکننده و ساختار رسمی صنعت لطمه نزند.

طلای موجود در پلتفرم‌ها باید قابل رصد و استاندارد باشد

شفائی با اشاره به الزامات مربوط به پشتوانه طلای پلتفرم‌ها گفت: بر اساس ساختاری که دولت تصویب کرده، قرار است پلتفرم‌ها برای فعالیت خود شمش استاندارد داشته باشند و این طلا در محل‌های مشخص و مورد تأیید نگهداری شود.

وی افزود: طلایی که در نهایت به مشتری تحویل داده می‌شود نیز باید در چارچوب استانداردهای تعیین‌شده باشد و به صورت مصنوعات تولیدشده توسط تولیدکنندگان رسمی عرضه شود؛ به‌گونه‌ای که کد شناسایی و تأییدیه‌های استاندارد روی محصول وجود داشته باشد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا تأکید کرد: اگر این دستورالعمل به درستی اجرایی شود، می‌تواند پلتفرم‌ها و صنعت طلا را در یک مسیر مشترک قرار دهد و به نفع هر دو طرف باشد.

صنعت طلای ایران ظرفیت بالایی برای تولید و صادرات دارد

شفائی با اشاره به ظرفیت صنعت طلای کشور گفت: ایران در حوزه تولید مصنوعات طلا جزو ۱۰ کشور دنیا محسوب می‌شود، اما با وجود این ظرفیت، در حوزه صادرات طلا جایگاه متناسبی نداریم.

وی افزود: تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها و مداخلات دستگاه‌های مختلف از جمله عواملی بوده‌اند که بر ظرفیت صادراتی صنعت طلا اثر گذاشته‌اند.

رگولاتوری شفاف به نفع پلتفرم‌هاست

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه‌های حاکمیتی گفت: فعالان صنعت و پلتفرم‌های آنلاین باید به سمت یک چارچوب مشترک حرکت کنند و از ایجاد تقابل میان بخش سنتی و اقتصاد دیجیتال پرهیز شود.

شفائی گفت: مردم و فعالان اقتصادی در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، اما اگر تغییر به شکل صحیح انجام شود، می‌توان آن را پذیرفت و از مزایای آن استفاده کرد.

وی افزود: اقتصاد دیجیتال یک ضرورت است و صنعت طلا نیز نمی‌تواند از این مسیر جدا بماند، اما توسعه این بخش باید همزمان با حفظ حقوق مصرف‌کننده، صیانت از صنعت، شفافیت معاملات و جلوگیری از ایجاد آسیب برای تولیدکنندگان و فروشندگان رسمی انجام شود.

شفائی در پایان با اشاره به برگزاری همایش زرآتی گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان پلتفرم‌ها، صنعت طلا و دستگاه‌های حاکمیتی است و می‌تواند به کاهش اختلافات و رسیدن به چارچوب‌های مشترک کمک کند.