۱۷۶ کلاس درس در هرمزگان هوشمند شد

به گزارش خبرگزاری مهر منوچهر ضیایی روز چهارشنبه در گفت وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: این تعداد کلاس درس با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در استان هوشمندسازی شده است.

وی همچنین از اجرای طرح بهسازی و شاداب سازی مدارس در مناطق محروم و روستایی هرمزگان در قالب طرح شهید عجمیان با اعتباری افزون‌بر ۳۰ میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: برای اجرای این طرح در استان هرمزگان حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و با احتساب منابع استانی و مصوبات تکمیلی، مجموع اعتبارات این حوزه به حدود ۴۵ میلیارد تومان رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان طرح شهید عجمیان را از طرح‌های مهم و مشارکتی در حوزه بهسازی مدارس دانست و گفت: این اقدام در چارچوب کارگروه فضا و تجهیزات در حال اجرا بوده و گامی موثر در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین در کلاس‌های درس محسوب می‌شود.

ضیایی یادآور شد: این اعتبار برای بهسازی حدود سه‌هزار کلاس درس در سطح استان هرمزگان هزینه خواهد شد.

وی با تاکید بر عدالت آموزشی تصریح کرد: روستاهای محروم و محلات کمتر برخوردار باید در اولویت طرح‌های بهسازی، تجهیز و نوسازی مدارس قرار گیرند تا زمینه بهره‌مندی برابر دانش‌آموزان از امکانات آموزشی فراهم شود.