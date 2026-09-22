اجرای طرح شهید عجمیان در ۱۵۸ آموزشگاه خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد روشن‌دل ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: خبرنگاران در روزهای منتهی به بازگشایی مدارس برای انعکاس اقدامات انجام‌شده و ایجاد شور و نشاط در جامعه دانش‌آموزی تلاش می‌کنند و امیدواریم مدارس استان مهرماه را با کمترین دغدغه و چالش آغاز کنند.

روشن‌دل با بیان اینکه سال گذشته حدود ۶۸ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی برای مدارس استان خریداری شد، گفت: از این میزان ۵۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و حدود ۱۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.

وی ادامه داد: این تجهیزات در گروه‌های مختلف کالایی شامل تجهیزات کلاسی از جمله میز و صندلی دانش‌آموزی، تجهیزات هوشمندسازی، تجهیزات آزمایشگاهی، فرش نمازخانه، تجهیزات ورزشی و تجهیزات گرمایشی خریداری و در مدارس استان توزیع شده است.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: بخشی از این تجهیزات در شهریورماه در اختیار مدارس قرار گرفته و بخش دیگری نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار خواهد گرفت.

روشن‌دل با اشاره به پروژه‌های آماده افتتاح مهرماه گفت: تجهیزات مورد نیاز ۳۶ پروژه‌ای که در مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد، تأمین شده است. از این تعداد ۲۱ پروژه آموزشی و مابقی شامل فضاهای وابسته به مدارس از جمله نمازخانه و فضاهای چندمنظوره است.

وی افزود: علاوه بر این، بخشی از تجهیزات نیز بر اساس سرانه دانش‌آموزی شهرستان‌ها و با تأکید بر مدارس کم‌برخوردار، توزیع شده تا این مدارس نیز با امکانات مناسب سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

اجرای طرح شهید عجمیان در ۹۶۰ کلاس درس

روشن‌دل با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: این طرح با هدف بهسازی، شاداب‌سازی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی اجرا می‌شود و امسال در ۱۵۸ آموزشگاه استان، ۹۶۰ کلاس درس تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

وی افزود: برای اجرای طرح شهید عجمیان در این تعداد آموزشگاه، بیش از ۱۱.۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و ۷۲ گروه جهادی در اجرای آن مشارکت داشته‌اند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: گروه‌های بسیج دانش‌آموزی، بسیج فرهنگیان، گروه‌های جهادی فرهنگیان و دانش‌آموزان مدارس در آماده‌سازی و بهسازی مدارس و کلاس‌های درس مشارکت کردند و با تلاش این گروه‌ها، ۹۶۰ کلاس درس برای آغاز سال تحصیلی آماده شد.

روشن‌دل با اشاره به سیاست امسال اداره‌کل نوسازی مدارس در خرید تجهیزات گفت: تلاش کردیم در مواردی که امکان تولید یا عرضه کالا در داخل استان وجود دارد، خریدها از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان خراسان جنوبی انجام شود.