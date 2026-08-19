  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۷

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریور ۱۴۰۵

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریور ۱۴۰۵

بنابر اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، تمامی مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ شهریور ۱۴۰۵ می بایست در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی مشمولانی که برگ اعزام به خدمت به تاریخ شهریور ۱۴۰۵ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ محل مراجعه ویا معرفی نامه به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج درآن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی می بایست از تاریخ یکم تا پنجم شهریور ۱۴۰۵، با در دست داشتن برگ اعزام به خدمت، معرفی نامه مراکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه به محل و مرکز آموزش که برای آنان تعیین گردیده است مراجعه کنند.

مشمولان می بایست در روز اعزام به خدمت ، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه را به همراه کارت تلفن همگانی که ازطریق مخابرات استان ها تهیه شده را همراه داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه ، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

دراین اطلاعیه آمده است: مشمولان و خانواده های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و کانال سازمان در پیام رسان های داخلی(سروش،ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

کد مطلب 6921074
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها