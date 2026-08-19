به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد خانی صبح چهارشنبه در دومین همایش «مسجد شایسته» که در مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۹۷ درصد شهدای کشور از مسجد و فعالیت‌های مسجدی برخاسته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم مسجد در جامعه است.

وی افزود: در خراسان‌شمالی یک‌هزار و ۲۷۰ مسجد وجود دارد و ۳۵۰ امام جماعت در این مساجد فعالیت می‌کنند که با توجه به تعداد مساجد، نیاز به افزایش شمار ائمه جماعت وجود دارد.

رئیس مرکز امور مساجد خراسان‌شمالی ادامه داد: حدود ۹ هزار عضو هیئت امنا و یک‌هزار و ۱۰۰ فرمانده پایگاه بسیج در مساجد استان فعالیت دارند و ۴۰۰ کانون مساجد نیز به صورت فعال مشغول ارائه خدمات هستند.

حجت‌الاسلام خانی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی ائمه جماعات و فعالان مسجدی گفت: با همکاری ائمه جمعه، بیش از ۵۰ دوره آموزشی در استان برگزار شده است.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های فصلی ائمه جماعات خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته ۸۰ گردهمایی و نشست با حضور امامان جماعت برگزار شده است.

رئیس مرکز امور مساجد خراسان‌شمالی افزود: در یک سال اخیر بیش از ۵۰۰ مسجد استان مورد بازدید قرار گرفته و ۲۵۰ مسجد نیز میزبان مراسم اعتکاف بوده‌اند.

حجت‌الاسلام خانی با اشاره به خدمات مساجد بین‌راهی اظهار کرد: ۵۲ مسجد بین‌راهی در خراسان‌شمالی به صورت شبانه‌روزی به زائران امام رضا(ع) خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شهر بجنورد هیچ مسجدی بدون امام جماعت وجود ندارد و تلاش شده است این ظرفیت برای ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم تقویت شود.

رئیس مرکز امور مساجد خراسان‌شمالی همچنین با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های سال گذشته گفت: در جریان اغتشاشات دی ماه، ۱۳ مسجد در استان دچار خسارت شدند.