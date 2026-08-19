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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

خانی: ۱۳ مسجد خراسان‌شمالی در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ آسیب دیدند

خانی: ۱۳ مسجد خراسان‌شمالی در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ آسیب دیدند

بجنورد- رئیس مرکز امور مساجد خراسان‌شمالی گفت: در جریان اغتشاشات سال گذشته، ۱۳ مسجد در استان دچار خسارت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد خانی صبح چهارشنبه در دومین همایش «مسجد شایسته» که در مصلی امام خمینی(ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، ۹۷ درصد شهدای کشور از مسجد و فعالیت‌های مسجدی برخاسته‌اند که این موضوع نشان‌دهنده جایگاه مهم مسجد در جامعه است.

وی افزود: در خراسان‌شمالی یک‌هزار و ۲۷۰ مسجد وجود دارد و ۳۵۰ امام جماعت در این مساجد فعالیت می‌کنند که با توجه به تعداد مساجد، نیاز به افزایش شمار ائمه جماعت وجود دارد.

رئیس مرکز امور مساجد خراسان‌شمالی ادامه داد: حدود ۹ هزار عضو هیئت امنا و یک‌هزار و ۱۰۰ فرمانده پایگاه بسیج در مساجد استان فعالیت دارند و ۴۰۰ کانون مساجد نیز به صورت فعال مشغول ارائه خدمات هستند.

حجت‌الاسلام خانی با اشاره به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی ائمه جماعات و فعالان مسجدی گفت: با همکاری ائمه جمعه، بیش از ۵۰ دوره آموزشی در استان برگزار شده است.

وی همچنین از برگزاری نشست‌های فصلی ائمه جماعات خبر داد و گفت: طی یک سال گذشته ۸۰ گردهمایی و نشست با حضور امامان جماعت برگزار شده است.

رئیس مرکز امور مساجد خراسان‌شمالی افزود: در یک سال اخیر بیش از ۵۰۰ مسجد استان مورد بازدید قرار گرفته و ۲۵۰ مسجد نیز میزبان مراسم اعتکاف بوده‌اند.

حجت‌الاسلام خانی با اشاره به خدمات مساجد بین‌راهی اظهار کرد: ۵۲ مسجد بین‌راهی در خراسان‌شمالی به صورت شبانه‌روزی به زائران امام رضا(ع) خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در شهر بجنورد هیچ مسجدی بدون امام جماعت وجود ندارد و تلاش شده است این ظرفیت برای ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم تقویت شود.

رئیس مرکز امور مساجد خراسان‌شمالی همچنین با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های سال گذشته گفت: در جریان اغتشاشات دی ماه، ۱۳ مسجد در استان دچار خسارت شدند.

کد مطلب 6921082

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