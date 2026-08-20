نوری: راهیان نور باید در مرکز توجه مدیران خراسان شمالی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر پنج‌شنبه در ستاد راهیان نور خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: هر کسی که قدم در مسیر کمک به راهیان نور گذاشته، در حقیقت به شهدا کمک کرده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به آثار معنوی اردوهای راهیان نور افزود: رفتن به سرزمین‌های نورانی و حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس، فرصتی برای غرق شدن در اقیانوس معنویت است و برای این مسیر نمی‌توان کرانه‌ای متصور شد.

وی ادامه داد: هیچ کاری ارزشمندتر از این نیست که دانش‌آموزان را به راهیان نور اعزام کنیم تا در فضای نور و معنویت قرار گیرند و رنگ و بوی شهدا را بگیرند.

نوری تصریح کرد: باید برای پالایش روح و تقویت معنویت تلاش کرد و راهیان نور می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشد.

وی راهیان نور را همچون پالایشگاهی برای جسم و روح دانست و گفت: تأکید حاکمیت بر برگزاری راهیان نور به دلیل نیاز نسل آینده به این فضاست؛ چرا که مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس در ذهن نسل جوان رسوب می‌کند و در رفتار و نگرش آنان اثر می‌گذارد.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید با جدیت، قوت و قدرت نسبت به اعزام اقشار مختلف به راهیان نور اقدام کنند و این موضوع باید در مرکز توجه مدیران قرار گیرد، نه در فرعیات؛ چرا که برکات آن شامل حال جامعه خواهد شد.

تأکید بر اعزام دانش‌آموزان به راهیان نور

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نیز در این جلسه بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در اعزام جامعه هدف خود به اردوهای راهیان نور تأکید کرد.

طاهر رستمی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید جامعه هدف خود را به راهیان نور اعزام کنند، اما اعزام دانش‌آموزان باید در اولویت اصلی قرار داشته باشد.

وی با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی و اقدامات دشمن افزود: دشمن همچنان هزینه‌های گزافی برای اجرای اهداف خود پرداخت می‌کند، بنابراین باید با تقسیم کار مناسب، زمینه اعزام افراد به راهیان نور را فراتر از سهمیه‌های تعیین‌شده فراهم کنیم.

رستمی بر ضرورت رفع کاستی‌ها و نواقص موجود در روند اعزام‌ها تأکید کرد و گفت: باید با همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها، نواقص برطرف و روند اعزام‌ها با قوت بیشتری دنبال شود.