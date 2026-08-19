به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، انتخاب تجهیزات مناسب برای تخلیه و انتقال آب، به شرایط محل استفاده و مشخصات سیستم بستگی دارد. پمپ کف کش یکی از تجهیزات مورد استفاده برای تخلیه آب از چاه، استخر، مخزن، زیرزمین و برخی فضاهای ساختمانی است. با توجه به تنوع مدل های موجود در بازار، شناخت مشخصات فنی مطابق با نیاز پروژه می تواند در انتخاب تجهیز مناسب نقش داشته باشد. در این مطلب انواع کف کش، معیارهای انتخاب و نکاتی که پیش از خرید باید بررسی گردد، مرور می شوند.

پمپ کف کش چیست؟

پمپ کف کش در گروه پمپ های مستغرق قرار می گیرد و برای انتقال و تخلیه آب از چاه، استخر، مخزن، زیرزمین و سایر فضاهای دارای آب استفاده می شود. این پمپ در زمان کار در کف چاه و داخل سیال قرار می گیرد و با استفاده از نیروی گریز از مرکز، آب را از قسمت ورودی (کف) دریافت کرده و و از طریق دهانه خروجی به مسیر هدایت می کند.

انواع پمپ کف کش

پمپ کف کش را می توان بر اساس مشخصات فنی و ساختاری در گروه های مختلفی قرار داد. شناخت این دسته بندی ها به کاربر کمک می کند تا هنگام انتخاب، شرایط محل نصب و نوع کاربرد را با مشخصات پمپ کفکش تطبیق دهد.

انواع پمپ کف کش بر اساس برق مصرفی

پمپ های کف کش از نظر نوع برق مصرفی در دو گروه زیر قرار می گیرند:

پمپ کف کش تک فاز

پمپ کف کش سه فاز

برای انتخاب پمپ کف کش از دسته بندی ذکر شده باید به زیر ساخت برق محل نصب توجه کرد. بنابراین نمی توان بر اساس عمق چاه یا حجم آب، تک فاز یا سه فاز بودن پمپ را تعیین کرد.

انواع پمپ کف کش بر اساس داشتن و نداشتن فلوتر

فلوتر یا شناور، تجهیزی برای تشخیص سطح آب است که در برخی از مدل های کف کش مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیز در صورت کاهش سطح آب، تا محدوده تعیین شده، فرمان خاموش شدن پمپ را صادر می کند و از کار کردن پمپ در شرایط نامناسب جلوگیری می نماید.

بر این اساس، پمپ های کف کش در دو گروه زیر قرار می گیرند:

پمپ کف کش فلوتردار

پمپ کف کش بدون فلوتر

پمپ فلوتردار امکان خاموش کردن خودکار پمپ بر اساس سطح آب را فراهم می کند، در حالی که در مدل بدون فلوتر کنترل روشن و خاموش شدن پمپ بر عهده اپراتور است.

انواع پمپ های کف کش بر اساس محل دهانه خروجی

محل قرار گیری دهانه خروجی نیز یکی از ویژگی های قابل توجه هنگام انتخاب پمپ است:

پمپ کف کش خروجی از بغل

پمپ کف کش خروجی از بالا

انتخاب محل خروجی پمپ باید با فضای موجود، مسیر لوله کشی و شرایط نصب پمپ هماهنگ باشد. برای مثال در چاه هایی که اندازه دهانه آنها تقریبا برابر با قطر پمپ است از پمپ های کف کش خروجی از بالا استفاده می شود و در صورت وجود فضای کافی برای نصب اتصالات به پمپ می توان از پمپ کف کش خروجی از بغل استفاده کرد.

انواع پمپ های کف کش بر اساس جنس بدنه

پمپ های کف کش با بدنه هایی از جنس های مختلف تولید می شوند که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پمپ کف کش بدنه چدنی

پمپ کف کش بدنه پلاستیکی

پمپ کف کش بدنه استیل

پمپ کف کش بدنه آلومینیوم فشرده

انتخاب جنس بدنه با توجه به نوع سیال، شرایط محیطی و مشخصات سازنده انجام می شود.

پمپ کف کش مناسب چه ویژگی هایی دارد؟

برای انتخاب پمپ کف کش، بررسی چند مشخصه فنی اهمیت بسیاری دارد. این مشخصات باید در کنار یکدیگر بررسی گردند تا پمپ هماهنگ با نیاز واقعی پروژه خریداری گردد.

توان موتور: توان موتور پمپ کفکش یکی از مشخصات اصلی آن است که در زمان انتخاب باید به آن توجه شود. اما توان بیشتر به تنهایی به معنای تناسب بیشتر با پروژه نیست. توان مورد نیاز باید بر اساس هد، دبی و سایر مشخصات پمپ تعیین شود.

دبی یا میزان آبدهی: دبی پمپ کف کش نشان می دهد که پمپ در واحد زمان چه مقدار آب را تخلیه می کند.

ارتفاع یا هد: هد یا ارتفاع برای پمپ های کف کش برابر با فاصله عمق چاه تا سطح زمین به علاوه ارتفاع انتقال و مسیر لوله کشی آب تا منبع ذخیره در نظر گرفته می شود.

قطر دهانه خروجی: اندازه دهانه خروجی پمپ باید با مسیر لوله کشی و نیاز سیستم هماهنگ باشد. لازم به ذکر است که افزایش قطر خروجی به معنای تضمین افزایش سرعت تخلیه آب نیست.

جنس بدنه و پروانه: جنس قطعات پمپ از جمله جنس بدنه و پروانه باید با نوع سیال و شرایط کاری سازگار باشد. در صورت وجود ذرات معلق در سیال، اندازه و ماهیت آنها باید با نوع پروانه تطبیق داده شود.

نوع سیال چه تاثیری در انتخاب پمپ کف کش دارد؟

نوع سیال یکی از معیارهای مهم انتخاب پمپ کف کش است. این پمپ ها در بسیاری از کاربردها برای انتقال آب تمیز یا آب با آلودگی کم استفاده می شود.

آب باران، آب استخر، آب مخزن و برخی آب های جمع شده در محیط های ساختمانی می توانند در محدوده کاربرد پمپ های کف کش قرار گیرند، البته مشخصات هر مدل از پمپ های کف کش پیش از استفاده باید بررسی شود.

در مقابل، برای فاضلاب، لجن، سیالات غلیظ یا سیالاتی که مقدار قابل توجهی مواد جامد دارند باید از پمپی استفاده شود که برای چنین شرایطی طراحی شده باشد. در این موارد پمپ های لجن کش یا فاضلابی می توانند با توجه به مشخصات سیال و طراحی سیستم مورد بررسی قرار گیرند.

اتنخاب پمپ کف کش برای چاه، استخر، زیرزمین و پارکینگ

نوع کاربرد، نقطه شروع انتخاب کف کش است در زیر به بررسی نحوه انتخاب برای خرید پمپ کف کش برای برخی از کاربری های متداول پمپ کف کش پرداخته شده است.

انتخاب پمپ کف کش برای چاه

به منظور انتخاب پمپ کف کش مناسب برای چاه باید به عمق چاه و میزان فاصله پمپ از منبعی که قرار است سیال در آن ذخیره شود توجه گردد. همچنین میزان حداکثر هد از مشخصاتی است که باید با توجه به عمق قرار گیری پمپ در چاه و فاصله آن تا منبع ذخیره آب به طور دقیق محاسبه گردد.

انتخاب پمپ کف کش برای استخر

در انتخاب پمپ کف کش استخر باید با توجه به مدت زمان مورد نظر برای تخلیه آب استخر، سایز دهانه و حداکثر دبی پمپ کفکش را انتخاب کنید.

انتخاب پمپ کف کش برای زیرزمین و پارکینگ

در تخلیه آب زیرزمین و پارکینگ، حجم آب و مدت زمان مورد نیاز برای تخلیه اهمیت دارد. همچنین اگر آب حاوی گل و لای یا ذرات جامد باشد، قابلیت عبور این ذرات از پمپ باید بررسی شود.

قبل از خرید پمپ کف کش این موارد را بررسی کنید!

پیش از خرید پمپ کف کش، اطلاعات زیر را مشخص کنید:

توان مورد نیاز

دبی مورد نیاز

عمق محل نصب پمپ کف کش

ارتفاع محل تخلیه

طول و مسیر لوله کشی

نوع سیال

قطر لوله و دهانه خارجی

نوع برق محل نصب

میزان و اندازه ذرات معلق

شرایط محل نصب

این موارد بر قیمت پمپ کف کش تاثیر مستقیم می گذارند. با مشخص کردن موارد بالا می توان پمپ کف کش مناسب را از میان مدل های موجود به راحتی انتخاب کرد و از ایجاد هزینه تعوض و تعمیر جلوگیری کرد.

جمع بندی

انتخاب پمپ کف کش باید با توجه به شرایط وافعی پروژه انجام شود. پیش از خرید، نوع کاربرد و مشخصات سیستم انتقال آب را تعیین کنید و سپس مدل های موجود را بر اساس مشخصات فنی با یکدیگر تطبیق دهید. این روش از انتخاب پمپ کف کش نامناسب جلوگیری می کند و امکان تصمیم بر مبنای اطلاعات فنی را فراهم می سازد.