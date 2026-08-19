به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه هیل، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) امروز چهارشنبه ضمن انتقاد شدید از تحریم‌های آمریکا علیه مقامات ارشد خود، متعهد شد که به تلاش برای تحقق عدالت ادامه دهد؛ اقدامی که این دیوان آن را «حمله‌ ای آشکار» به استقلال این نهاد قضایی جهانی توصیف کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: این تحریم‌ ها حمله‌ای آشکار به استقلال یک نهاد قضایی بی‌ طرف است که بر اساس اختیارات محول‌ شده از سوی کشورهای عضو در مناطق مختلف جهان فعالیت می‌ کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در نتیجه این اقدامات، در حال حاضر ۹ تن از ۱۸ قاضی، هر ۲ معاون دادستان، دادستان پیشین و یکی از کارکنان دیوان توسط آمریکا تحریم شده‌اند.

این دیوان اعلام کرد که تحریم‌ها «حاکمیت قانون را تضعیف می‌کنند» و افزود زمانی که مقامات قضایی «به دلیل اجرای قانون تهدید می‌شوند، نظم حقوقی بین‌ المللی در معرض خطر قرار میگیرد.»

این در حالیست که وزارت خزانه‌ داری آمریکا دیروز سه شنبه در بیانیه ای از وضع تحریم هایی علیه رئیس دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد.

این تحریم‌ها رئیس دیوان، قاضی ژاپنی «توموکو آکانه» (Tomoko Akane)، و قاضی سنگالی «عبدالله یایا سو» (Abdoulaye Yaya Sow) را هدف قرار دادند.

پیشتر مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود: ما با استفاده از هر ابزاری که در اختیار دولت است و با هر متحدی که می‌توانیم برای دستیابی به یک هدف مشترک همکاری کنیم، دیوان کیفری بین‌المللی را منحل خواهیم کرد و در صورت لزوم آجر به آجر آن را بر خواهیم چید!

وی دیوان کیفری بین‌المللی را متهم کرده بود که توسط شبکه‌ای قدرتمند از سازمان‌های غیردولتی چپ‌گرا و دولت‌های جهان سوم که بر اساس دشمنی خود نسبت به آمریکا متحد شده‌اند، حمایت و اداره می‌شود.

نارضایتی آمریکا از دیوان مذکور به دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ برمی‌گردد، زمانی که این نهاد قانونی به دلیل تلاش برای تحقیق در مورد جنایات جنگی مرتکب شده توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان مورد هجمه قرار گرفت.

در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه مقامات دیوان به دلیل تلاش‌هایشان برای تحقیق در مورد جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اعمال شد.