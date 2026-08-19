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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

رفع تصرف ۵ هکتار از اراضی ساحلی به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان در رودسر

رفع تصرف ۵ هکتار از اراضی ساحلی به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان در رودسر

رودسر- دادستان رودسر از رفع تصرف و تخریب در ۵ هکتار از اراضی ساحلی این شهرستان خبر داد و گفت: این زمین‌ها بدون مجوز شهرداری و با خاکبرداری و دیوارکشی غیرقانونی تصرف شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد مرتمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به رفع تصرف ۵ هکتار از اراضی ساحل رودسر اظهار کرد: متاسفانه این اراضی توسط افراد غیر، خاکبرداری، تفکیک و دیوارکشی شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که این زمین مجوزی از سوی شهرداری رودسر نداشته حسب رصد وزارت اطلاعات و دستور دادگستری این قطعات رفع تصرف و تخریب شد.

دادستان رودسر ارزش این زمین را ۷۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مالکیت این زمین مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره )، سازمان اموال و املاک کوثر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد اموال و املاک استان گیلان می باشد.

مرتمی تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی سوء استفاده کنندگان اراضی به مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.

کد مطلب 6921189

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