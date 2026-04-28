۱۳ پرونده قضایی برای متصرفان اراضی ملی در رودسر تشکیل شد

حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف و ضبط ۱۵ متر مکعب چوب آلات در حین حمل در رودسر اظهار کرد: ارزش ریالی این کشفیات ۴۸۰ میلیون ریال بوده و فرد متخلف روانه تعزیرات حکومتی شد.

وی در ادامه با اشاره به ۱۳ پرونده قضایی تصریح کرد: طبق ماده ۴۲ و۴۶ متصرفان جهت تشکیل پرونده روانه دادگاه شدند.

رئیس اداره منایع طبیعی وآبخیزداری رودسر بیان کرد: رفع تصرف اراضی ملی بر اساس دستور العمل تبصره ذیل ماده ۵۵ ،۷ هزار و ۷۳۲ متر مربع عرصه آزاد شد.

برزگر اضافه کرد: تعداد ۷ فقره تشکیل پرونده تصرف زمین از ماده ۶۹۰ مقرارت تعزیرات اسلامی صورت گرفت که روانه دادگاه شدند.

وی تاکید کرد: با سودجویانی که قصد تعدی و دست درازی به اراضی ملی و انفال الهی را دارند، با قاطعیت برخورد قانونی خواهیم کرد و برای تحقق این مهم از کلیه توان اجرایی و قانونی خود استفاده می‌کنیم.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودسر با قدردانی از حمایت همه جانبه دستگاه قضا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی و قاچاق چوب با سامانه های امداد جنگل و مرتع به شماره های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ تماس حاصل کنند.