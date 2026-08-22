به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی صبح شنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در حوزه تأمین زمین و مسکن حمایتی اظهار کرد: تثبیت اراضی ملی به نفع مردم است و در راستای اجرای ماده ۴، برای واحدهای مسکونی قدیمی که عرصه آنها جزو اراضی ملی شناخته شده است، متقاضیان باید حقوق دولت را پرداخت کنند.

وی افزود: واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و گردشگری در صورت وجود متقاضی، مشمول تخفیف‌های تعیین‌شده می‌شوند و در این طرح حدود هشت هزار نفر هدف‌گذاری شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به تغییر حدنصاب تخفیف‌ها بیان کرد: میزان تخفیف‌ها متناسب با نوع کاربری و شرایط متقاضی تعیین شده و برای دهک‌های یک تا چهار و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، تخفیف‌هایی بین ۶ تا ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.

واگذاری رایگان زمین به دهک‌های پایین درآمدی

دائمی با تأکید بر اینکه خانه‌دار شدن دهک‌های یک تا چهار و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از اولویت‌های دولت و بنیاد مسکن است، گفت: در همین راستا، زمین برای ساخت واحدهای مسکونی به این گروه‌ها به‌صورت صددرصد رایگان واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: برای ساخت واحدهای مسکونی، تسهیلات با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله، کمک بلاعوض ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومانی و تخفیف ۸۰ درصدی در هزینه‌های خدمات مهندسی پیش‌بینی شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان افزود: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از معافیت صددرصدی هزینه‌های انشعاب و مصرف اولیه برق، آب و گاز نیز بهره‌مند خواهند شد.

تأمین زمین برای ۵۱۰ واحد روستایی

دائمی با اشاره به روند تأمین زمین در روستاهای گیلان تصریح کرد: تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت ۵۱۰ واحد مسکونی در روستاها تأمین شده و متقاضیان بر اساس تعداد اعضای خانوار و دهک‌های درآمدی یک تا چهار ثبت‌نام و ساماندهی می‌شوند.

وی تأکید کرد: در مجموع، تأمین زمین برای ۱۵ هزار واحد مسکونی در روستاها بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به ظرفیت اراضی بلااستفاده در روستاها گفت: اگر فردی در محدوده روستا بیش از یک هکتار زمین لم‌یزرع و غیرقابل کشت داشته باشد، این زمین در صورت فراهم بودن شرایط قابلیت الحاق به محدوده روستا را دارد و در صورت توافق با دولت، می‌توان از این ظرفیت برای تأمین زمین مسکن حمایتی استفاده کرد.

اجرای ۶۱ پروژه روستایی در هفته دولت

دائمی با اشاره به پروژه‌های هفته دولت بنیاد مسکن گیلان اظهار کرد: دو پروژه به‌صورت متمرکز در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و ۶۱ پروژه نیز با اولویت اجرای طرح‌های آسفالت در دست اجرا قرار دارد.

وی اعتبار این پروژه‌ها را ۱۹۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در قالب این پروژه‌ها، ۲۷۵ هزار مترمربع و ۶۵ کیلومتر عملیات آسفالت اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به محدودیت‌های اعتباری و شرایط موجود کشور گفت: با وجود محدودیت‌ها، تلاش می‌کنیم از محل اعتبارات ملی، خدمات بیشتری به روستاهای استان ارائه کنیم.

اجرای ۳۰۷ واحد مسکن روستایی

دائمی همچنین درباره آخرین وضعیت اجرای طرح‌های مسکن روستایی گفت: ۳۰۷ واحد مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر ۴۳۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

وی افزود: حدود ۱۱۴ میلیارد تومان از مجموع اعتبار این واحدها از محل آورده متقاضیان تأمین می‌شود و این واحدها پس از تکمیل به بهره‌برداری خواهند رسید.