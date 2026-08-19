امام جمعه سنندج: مسجد نقطه مشترک مسلمانان و پایگاه وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم روز جهانی مساجد و تجلیل از فعالان حوزه مساجد اظهار کرد: مسجد در فرهنگ اسلامی تنها محلی برای انجام عبادت نیست، بلکه پایگاهی برای ارتباط انسان‌ها، شناخت متقابل و تقویت پیوندهای اجتماعی میان مسلمانان به شمار می‌رود.

وی افزود: مسلمانان با هر زبان، قومیت، نژاد و پوشش، در مسجد در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و همین حضور مشترک می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اخوت و برادری در جامعه اسلامی باشد.

کعبه نماد وحدت و برادری مسلمانان

امام جمعه سنندج با اشاره به جایگاه کعبه در میان مسلمانان بیان کرد: کعبه تنها یک قبله برای مسلمانان نیست، بلکه نماد وحدت، اخوت و برادری امت اسلامی است و مسلمانان در سراسر جهان با وجود تفاوت‌های ظاهری، رو به یک قبله عبادت می‌کنند.

رستمی ادامه داد: محبت به پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع) و اصحاب ایشان و همچنین اخلاق اسلامی از مهم‌ترین نقاط مشترک مسلمانان است و می‌توان با تکیه بر همین اشتراکات، فاصله‌ها را کاهش و همدلی را در جامعه تقویت کرد.

وی با اشاره به اهمیت شناخت پیامبر اسلام(ص) گفت: توجه اندیشمندان غیرمسلمان به شخصیت پیامبر اکرم(ص) نیز نشان‌دهنده جایگاه والای ایشان در تاریخ بشریت است و مسلمانان باید بیش از پیش با سیره و اخلاق پیامبر رحمت آشنا شوند.

مسجد پایگاه شناخت و ارتباط مردم

امام جمعه سنندج با تأکید بر نقش اجتماعی مساجد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای مسجد، فراهم کردن زمینه شناخت مردم از یکدیگر است؛ چرا که وقتی افراد یک محله در مسجد گرد هم می‌آیند، از مشکلات و نیازهای یکدیگر آگاه شده و زمینه همکاری و یاری‌رسانی بیشتر فراهم می‌شود.

رستمی افزود: مسجد باید محلی برای گردهمایی مؤمنان و بستری برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم باشد و نقش آن نباید صرفاً به برگزاری برنامه‌های عبادی محدود شود.

وی بیان کرد: در طول تاریخ، علما، خادمان و مؤمنان نقش مهمی در حفظ و رونق مساجد داشته‌اند و امروز نیز تداوم این مسیر نیازمند حضور فعال مردم و توجه جدی متولیان است.

ضرورت توجه به خادمان و احیای مساجد

امام جمعه سنندج با قدردانی از خادمان و فعالان مساجد گفت: رونق مسجد بدون تلاش خادمان، علما و مردم مؤمن امکان‌پذیر نیست و این افراد با خدمت خود زمینه حضور بیشتر مردم در این پایگاه دینی و اجتماعی را فراهم می‌کنند.

رستمی بر ضرورت توجه به وضعیت مساجد تأکید کرد و افزود: موضوعاتی مانند نظافت، بهداشت و فراهم کردن محیط مناسب برای حضور مردم نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد، زیرا مسجد باید فضایی شایسته برای عبادت و ارتباط اجتماعی مؤمنان باشد.

وی با اشاره به اهمیت موقوفات در پشتیبانی از فعالیت‌های مسجدی اظهار کرد: موقوفات باید در مسیر اهداف وقف و برای تقویت مساجد، امور دینی و حمایت از فعالیت‌های علما و خادمان این عرصه مورد استفاده قرار گیرد.

احیای مساجد مسئولیتی همگانی

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: احیای مساجد تنها وظیفه یک دستگاه یا گروه خاص نیست و مردم، علما، خیران و مسئولان باید در این مسیر مشارکت داشته باشند.

ماموستا رستمی گفت: هر اندازه مساجد فعال‌تر و پویاتر باشند، ارتباط میان مردم نیز بیشتر شده و ظرفیت جامعه برای حل مسائل، تقویت اخلاق و گسترش فرهنگ برادری افزایش پیدا می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از فعالان حوزه مساجد اظهار کرد: خدمت به مسجد و تلاش برای رونق این پایگاه دینی و اجتماعی، خدمتی ارزشمند است و باید با حمایت بیشتر از خادمان و فعالان، زمینه حضور پررنگ‌تر مردم در مساجد فراهم شود.