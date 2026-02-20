ماموستا رستمی: رمضان ماه رحمت الهی و فرصت خدمت به نیازمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سنندج در جمع نمازگزاران اظهار کرد: ماه مبارک رمضان ماه نزول رحمت و برکت الهی است و در این ماه، درهای رحمت خداوند به روی بندگان گشوده می‌شود و مسلمانان باید از این فرصت معنوی برای نزدیکی بیشتر به خداوند و بهره‌مندی از برکات این ماه استفاده کنند.

وی افزود: رمضان فرصت ارزشمندی برای خودسازی، تقویت ایمان و توجه به نیازمندان است و مسلمانان باید از این فرصت برای کمک به فقرا، بیماران، سالمندان و افراد نیازمند استفاده کنند.

ماموستا رستمی اظهار کرد: ماه مبارک رمضان ماه رحمت، مغفرت و رهایی از آتش جهنم است و این ماه بهترین فرصت برای تزکیه نفس و افزایش ایمان در میان مسلمانان به شمار می‌رود.

وی افزود: بر اساس احادیث پیامبر اکرم (ص)، ماه رمضان به سه بخش رحمت، مغفرت و آزادی از آتش دوزخ تقسیم شده و مؤمنان باید با انجام عبادات، دعا و استغفار از برکات این ایام بهره‌مند شوند.

اجتماع مسلمانان در مساجد وحدت آفرین است

امام جمعه سنندج با اشاره به اهمیت حضور در مجالس دینی بیان کرد: اجتماع مسلمانان در مساجد و محافل مذهبی در ماه رمضان موجب تقویت وحدت، افزایش معنویت و استحکام پیوندهای ایمانی می‌شود.

ماموستا رستمی عنوان کرد: هیچ مکانی همانند مجالس ذکر و عبادت نمی‌تواند روح انسان را تعالی بخشد و مؤمنان باید با تأسی به سیره پیامبر اسلام (ص) از این فرصت برای خودسازی و تقویت ایمان استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: ماه رمضان هدیه‌ای الهی برای امت اسلامی است و لازم است مسلمانان با اخلاص، عبادت و عمل صالح، از رحمت گسترده پروردگار بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به فرمایشات پیامبر اسلام(ص)، صداقت در گفتار، وفای به عهد، امانت‌داری، پاک‌چشمی، حفظ کرامت و دست پاکی و دوری از حرام را شش اصل اساسی برای سعادت انسان در دنیا و آخرت برشمرد و بر لزوم توجه مسلمانان به این مولفه‌ها تاکید کرد.

ضرورت الگوگیری از سیره پیامبر (ص) و صحابه

امام جمعه سنندج با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) و یاران ایشان بیان کرد: صحابه و خلفای راشدین با صداقت، وفاداری و روحیه خدمت به اسلام، همواره در مسیر رضای الهی گام برمی‌داشتند و این سیره باید الگوی مسلمانان در زندگی باشد.

ماموستا رستمی ادامه داد: حضرت ابوبکر صدیق (رض) و حضرت علی (ع) نمونه‌های برجسته‌ای از فداکاری، خدمت و حمایت از اسلام بودند و مسلمانان باید با تأسی به این بزرگان، در مسیر خدمت به دین و جامعه حرکت کنند.

رمضان، ماه دعا و توجه ویژه خداوند به امت پیامبر (ص)

وی با بیان اینکه ماه رمضان ماه دعا و استجابت است، گفت: خداوند متعال در این ماه به دعای بندگان توجه ویژه دارد و مسلمانان باید با دعا، تضرع و توکل به خداوند، برای رفع مشکلات خود و امت اسلامی تلاش کنند.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: توجه به مستمندان و کمک به افراد نیازمند از مهم‌ترین وظایف مسلمانان در این ماه است و این امر موجب جلب رضایت الهی و افزایش برکت در زندگی خواهد شد.