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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

مهلت انصراف از ترمیم سابقه تحصیلی ۱۴۰۵ اعلام شد

مهلت انصراف از ترمیم سابقه تحصیلی ۱۴۰۵ اعلام شد

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۵ می‌توانند پیش از اعلام نتایج آزمون نهایی، در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ مرداد، انصراف خود را ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، عبدالرضا فولادوند راد افزود: بر اساس نامه شماره ۱۲۰/۴۵۹۳ تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و تایید وزیر محترم آموزش و پرورش، متقاضیان ترمیم سابقه تحصیلی سال ۱۴۰۵ این امکان را خواهند داشت که پیش از اعلام نتایج آزمون‌های نهایی و در بازه زمانی تعیین‌شده، نسبت به ثبت انصراف خود از ترمیم سابقه تحصیلی اقدام کنند.

وی گفت: در صورت ثبت انصراف، آخرین سابقه تحصیلی داوطلب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، باید انصراف خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org ثبت کنند.

فولادوند راد تأکید کرد: ثبت انصراف صرفاً در بازه زمانی ۲۸ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است و داوطلبان باید در مهلت مقرر نسبت به انجام این فرآیند اقدام کنند.

کد مطلب 6921192
زهرا ناری

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