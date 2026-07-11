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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

اعلام مهلت زمانی مجدد برای ثبت نام ایجاد سابقه تحصیلی

اعلام مهلت زمانی مجدد برای ثبت نام ایجاد سابقه تحصیلی

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای در خصوص مهلت زمانی مجدد برای ثبت‌نام ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای در خصوص مهلت زمانی مجدد برای ثبت نام ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است : متقاضیان شرکت در آزمون‌های نهایی برای ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمره در تیر و مرداد ۱۴۰۵ که موفق به ثبت نام نشده‌اند، می‌توانند از ساعت ۱۱ تا ۱۵ روز شنبه ۲۰ تیرماه با مراجعه به سامانه، ثبت نام خود را انجام دهند.

لازم به ذکر است این مهلت زمانی به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

کد مطلب 6884503

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