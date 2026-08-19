به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاتمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری گرامیداشت هفته بسیج اصناف در جمع خبرنگاران، با اشاره به گستردگی جامعه هدف بسیج اصناف اظهار کرد: بسیج اصناف جامعه‌ای گسترده شامل اصناف، بازاریان، اتحادیه‌ها و صنوف مختلف در سطح استان را پوشش می‌دهد؛ اتاق‌های بازرگانی در خوزستان با داشتن سه اتاق در آبادان، خرمشهر و اهواز، در کشور بی‌نظیر است. تقریباً تمام موضوعات اقتصادی استان از تولید و توزیع گرفته تا خدمات در حوزه پیگیری بسیج اصناف قرار دارد.

وی با بیان اینکه بسیج اصناف استان خوزستان حدود ۵۰۰ هزار نفر جامعه هدف دارد، افزود: این آمار نشان می‌دهد اصناف چه سهم بزرگی در جامعه دارند؛ از بسیج اصناف به عنوان یک قشر اثرگذار در قانون نام برده شده و برای آن نقش تعیین‌کننده در نظر گرفته شده است.

مسئول بسیج اصناف خوزستان با اشاره به تأمین کالای اساسی و تنظیم بازار گفت: خوشبختانه در تأمین کالای اساسی و سفره مردم خللی ایجاد نشد. مردم ما با شعور و معرفت خود، خرید هیجانی نداشتند.

حاتمی با اشاره به پدافند غیرعامل در جنگ اخیر تصریح کرد: بسیج اصناف در این حوزه پیگیری‌های جدی داشت تا مردم بتوانند زندگی عادی خود را ادامه دهند؛ مقرهای یدکی برای میدان بار و جایگزینی شبکه‌های داخلی در صورت قطع اینترنت از جمله اقدامات انجام‌شده بود.

وی با اشاره به تأمین انرژی نانوایی‌ها افزود: اقدامات بسیار خوبی در حوزه نان صنعتی انجام شد؛ برخی کارخانه ها تقریباً تا ۷۲ ساعت، حتی در صورت قطع آب، برق و گاز، قادر به تأمین نان استان است؛ همچنین طرح شهید آبشناسان برای نانوایی‌های سنتی طراحی شده که بر اساس آن، نانوایی‌ها به موتور برق مجهز می‌شوند تا پخت روزانه خود را بدون وقفه ادامه دهند.

مسئول بسیج اصناف خوزستان با اشاره به مشکلات رانندگان حمل‌ونقل در استان گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما، پرداخت به‌موقع کرایه رانندگان است که متأسفانه گاهی با تأخیر مواجه می‌شود؛ معیشت رانندگان بسیار حائز اهمیت است و این مطالبه جدی ما از مسئولان است.

حاتمی در پایان با اشاره به اقدامات در حوزه اتاق‌های بازرگانی بیان کرد: هرچند برخی تنش‌ها با برخی کشورها مشکلاتی در واردات ایجاد کرد، اما مسیرهای جایگزین به سرعت شناسایی شدند.