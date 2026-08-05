به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد الهی عصر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: بزرگ‌ترین تشکل صنفی کشور در استان فعال است و از مجموع بیش از ۴۲ هزار واحد صنفی استان، بیش از ۱۵ هزار واحد در شهرستان بویراحمد فعالیت دارند.

وی افزود: در سطح استان ۷۵ اتحادیه صنفی و در مرکز استان نیز ۲۵ اتحادیه مسئولیت مدیریت، ساماندهی و نمایندگی اصناف را بر عهده دارند.

الهی با بیان اینکه رسالت اصلی اتاق اصناف دفاع از حقوق قانونی فعالان صنفی و بازاریان است، تصریح کرد: در کنار این وظیفه، نظارت و بازرسی مستمر از واحدهای صنفی برای پیشگیری از تخلفات نیز از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با وجود مشکلات متعدد و ماهیت غیرانتفاعی اتاق اصناف، تلاش شده است پاسخگوی مطالبات مردم و همچنین دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی باشیم.

نظارت شبانه‌روزی بر نانوایی‌ها برای ارتقای کیفیت نان

رئیس اتاق اصناف مرکز استان با اشاره به مطالبات مردم درباره کیفیت و قیمت نان گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات کیفیت نان به کیفیت آرد بازمی‌گردد و این موضوع از دغدغه‌های اصلی نانوایان نیز محسوب می‌شود.

الهی افزود: به دلایل مختلف، برخی الزامات علمی از مرحله تولید و توزیع آرد تا فرآیند پخت نان به‌درستی رعایت نشده است، اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده و ورود آرد از استان اصفهان و ترکیب آن با آرد موجود، انتظار می‌رود کیفیت نان بهبود یابد.

وی از آغاز طرح ویژه نظارت بر نانوایی‌ها از حدود ۲۰ روز گذشته خبر داد و اظهار کرد: بازرسی از نانوایی‌ها با سایر صنوف تفاوت دارد و این نظارت‌ها به‌صورت شبانه‌روزی و حتی در روزهای تعطیل انجام می‌شود.

الهی درباره تفاوت قیمت برخی کالاها نیز گفت: اگر اختلاف قیمت ناشی از تفاوت کیفیت کالا باشد، طبیعی است، اما در صورت عرضه کالای هم‌کیفیت با قیمت‌های متفاوت، موضوع بررسی و با متخلفان برخورد خواهد شد.

برخورد با مشاوران املاک متخلف

رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره قراردادهای اجاره مسکن اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره‌ای که در سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، به‌صورت خودکار برای یک سال تمدید شده و سقف افزایش اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود.

وی تأکید کرد: اتاق اصناف بر عملکرد واحدهای مشاور املاک نظارت دارد و اگر مشاور املاکی با اطلاع از این قانون، قراردادی با افزایش بیش از سقف تعیین‌شده تنظیم کند، با آن برخورد قانونی خواهد شد.

گزارش‌های مردمی، بازوی نظارتی اصناف

الهی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها و مردم در ارتقای نظارت بر بازار گفت: بازرسی‌ها باید بیش از گذشته گزارش‌محور باشد و همکاری شهروندان و رسانه‌ها در اعلام تخلفات به سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۲۵، نقش مهمی در شناسایی واحدهای متخلف و تسریع در برخورد قانونی با آنها دارد.

وی اضافه کرد: اتاق اصناف مرکز استان با برخورداری از استقلال تشکیلاتی، مدیریتی و مالی، مطالبات و مشکلات اصناف استان را از طریق اتاق اصناف ایران به‌صورت جدی پیگیری خواهد کرد.