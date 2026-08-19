به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعی‌نسب فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و شهدای عرصه امنیت، اظهار کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در عرصه خدمت‌رسانی و همراهی با مردم نقش مهمی دارند و همدلی و همراهی مجموعه‌های مختلف در شرایطی که دشمن بر اهداف خود اصرار دارد، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با تبریک مجدد روز خبرنگار به اصحاب رسانه، افزود: مجموعه انتظامی کشور و استان در مقاطع مختلف و در جریان سه جنگی که پشت سر گذاشتیم، از جمله جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان، در کنار مردم حضور داشتند و به ارائه خدمات پرداختند و در این مسیر نیز شهدای گرانقدری تقدیم شدند.

تأمین امنیت ۴۵ نقطه تجمع مردمی در استان

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی بیان کرد: در جریان مناسبت‌ها و تجمعات مردمی، تأمین امنیت در ۴۵ نقطه استان انجام شد و نزدیک به ۱۷۰ شب، همکاران انتظامی در نقاطی که اجتماعات شکل گرفت، در کنار مردم حضور داشتند.

شجاعی‌نسب ادامه داد: علاوه بر تأمین امنیت مراسم ملی و مذهبی، تمامی مأموریت‌های جاری و تخصصی پلیس نیز دنبال شد و مجموعه انتظامی استان تلاش کرد خدمات مضاعف خود را به مردم ارائه دهد.

وی گفت: امروز افتخار مجموعه انتظامی این است که خادم مردم و سرباز ولایت باشد و در این مسیر از خداوند متعال مدد می‌طلبیم.

ثبت ۱۸۵ هزار تماس با پلیس ۱۱۰

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به خدمات مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸۵ هزار تماس با این مرکز برقرار شده که بخشی از آن مربوط به راهنمایی مردم و بخشی نیز مربوط به مطالبات و درخواست‌های آنان از پلیس بوده است.

وی افزود: علاوه بر تماس‌های تلفنی، ۴۲ هزار و ۳۹۰ مراجعه حضوری نیز به کلانتری‌ها و رده‌های انتظامی استان انجام شده است.

شجاعی‌نسب از شهروندان خواست مواردی را که واقعاً از فوریت برخوردار است از طریق مرکز ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند تا سایر درخواست‌ها نیز در فرآیند تعریف‌شده خود پیگیری شود.

اعمال قانون ۴۸۵ هزار راننده متخلف

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در ادامه به عملکرد پلیس راه و راهور اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۸۵ هزار و ۶۸۸ مورد اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف در حوزه درون‌شهری و برون‌شهری انجام شده است.

وی از توقیف ۴۸ هزار و ۳۴۳ دستگاه خودرو به صورت فیزیکی خبر داد و افزود: هشت هزار و ۳۰۶ دستگاه خودرو نیز به دلیل سرعت بحرانی به صورت سیستمی توقیف شده‌اند.

شجاعی‌نسب بیان کرد: در این مدت دو هزار و ۵۴۷ دستگاه موتورسیکلت توقیف شده و ۱۱ هزار و ۱۰۴ گواهینامه نیز صادر و تحویل هم‌استانی‌ها شده است.

وی ادامه داد: در حوزه شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت نیز ۱۴ هزار و ۸۶۰ مورد خدمت ارائه شده است.

افزایش ۳۱ درصدی تصادفات فوتی

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با ابراز نگرانی از وضعیت تصادفات استان گفت: علی‌رغم اقدامات انجام‌شده، وضعیت تصادفات مطلوب نیست و این حوزه نیازمند تمرکز بیشتری است.

وی افزود: ارتقای فرهنگ رانندگی و توسعه زیرساخت‌ها از جمله موضوعاتی است که باید در این حوزه مورد توجه جدی قرار گیرد؛ چراکه در تصادفات فوتی با افزایش ۳۱ درصدی مواجه هستیم و در تعداد متوفیان تصادفات در حوزه برون‌شهری نیز افزایش ۵۳ درصدی ثبت شده است.

شجاعی‌نسب تصریح کرد: مجموعه‌ای از اقدامات ایجابی، فرهنگی و آموزشی در دستور کار پلیس قرار گرفته و تلاش شده است حتی در حوزه‌هایی که مستقیماً در شرح وظایف پلیس تعریف نشده، اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی انجام شود.

آموزش چهره‌به‌چهره هزار و ۹۰۳ نفر

وی از تولید بیش از پنج هزار و ۴۰۰ دقیقه محتوای آموزشی در حوزه راهور و مدیریت ترافیک خبر داد و گفت: در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی چهره‌به‌چهره نیز هزار و ۹۰۳ نفر در قالب ۳۶۲ جلسه آموزش دیده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: این آموزش‌ها در مدارس، مراکز نظامی، ادارات، مساجد، اصناف، میان موتورسیکلت‌سواران و عابران پیاده و همچنین با استفاده از تریبون نماز جمعه ارائه شده است.

وی از اجرای ۲۹ طرح تشدید برخورد با عوامل مؤثر در تصادفات در سطح استان خبر داد و گفت: در مناسبت‌های ملی نیز اقدامات ویژه ترافیکی انجام شده است.

شجاعی‌نسب ادامه داد: در جریان تشییع شهدای اخیر، بیش از ۲۹۰ واحد گشت انتظامی فعالیت داشتند و بیش از ۳۳۰ نیرو نیز برای کمک به حوزه ترافیک به کار گرفته شدند.

وی با اشاره به نتایج این اقدامات گفت: در ایام خاص با کاهش ۵۰ درصدی سوانح مواجه بودیم.

بازگشایی ۳۷ کیلومتر از محورهای مواصلاتی

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از بازگشایی بیش از ۳۷ کیلومتر از محورهای مختلف استان از ابتدای سال خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و ورود مناسب اداره‌کل راه و شهرسازی، استانداری و سایر دستگاه‌ها، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: برگزاری ۶ قرارگاه کاهش تصادفات، ۹ کمیسیون کاهش تصادفات، سه جلسه کمیسیون ایمنی راه‌ها، چهار جلسه راهبری تصادفات و ۳۴ جلسه آموزشی رانندگان ادوات راهسازی و کشاورزی از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

شجاعی‌نسب گفت: به‌کارگیری کارکنان به عنوان بازرس کنترل نامحسوس در ناوگان عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌ها، و اجرای طرح کنترل هفتگی اتوبوس‌های مسافربری نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.

۱۷۹ هزار نفر آموزش‌های ترافیکی دریافت کردند

وی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه ترافیک شهری اظهار کرد: ۸۲۵ جلسه در راستای مسائل ترافیکی و کاهش تصادفات برگزار و ۱۷۹ هزار و ۱۹۷ نفر به صورت حضوری آموزش داده شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: بیش از ۱۰۷ مترمربع بنر با مضامین ترافیکی و هشداردهنده نیز تهیه و نصب شده و تعامل با ائمه جمعه و جماعات، ارائه میز خدمت مجازی و پاسخگویی به مردم در بستر فضای مجازی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

شجاعی‌نسب تأکید کرد: توسعه شهرنشینی، افزایش تعداد خودروها، اصلاح معابر فرسوده، توسعه حمل‌ونقل هوشمند و کنترل ترافیک از جمله موضوعاتی است که باید در مدیریت ترافیک شهری مورد توجه قرار گیرد.

مصالحه در ۸۰ درصد پرونده‌های مشاوره‌ای

وی در ادامه به خدمات مشاوره‌ای پلیس اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون پنج هزار و ۹۷۷ نفر به مرکز مشاوره انتظامی و واحدهای مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها مراجعه کرده‌اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: حدود ۸۰ درصد پرونده‌هایی که به این مراکز ارجاع می‌شود به مصالحه منجر شده و این ظرفیت می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و اختلافات نقش مؤثری داشته باشد.

شجاعی‌نسب با اشاره به عملکرد معاونت وظیفه عمومی اظهار کرد: از ابتدای سال سه هزار و ۷۰۰ خدمت در این حوزه ارائه شده که شامل معافیت تحصیلی، مجوز خروج از کشور، معافیت پزشکی، امور مربوط به اعزام مشمولان و سایر خدمات بوده است.

وی افزود: موضوع اشتغال سربازان نیز دنبال شده و برای ۱۵۰ نفر از سربازانی که خدمت خود را به پایان رسانده‌اند، با هماهنگی‌های انجام‌شده تسهیلات اشتغال فراهم شده است.

صدور بیش از ۱۱ هزار گذرنامه

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از صدور ۱۱ هزار و ۲۷۱ جلد گذرنامه از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

وی همچنین با اشاره به نظارت بر واحدهای صنفی گفت: در این مدت از واحدهای صنفی بازدید و نظارت انتظامی انجام شده و ۲۶۳ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن ضوابط انتظامی پلمب و اقدامات قانونی در خصوص آنها انجام شده است.

شجاعی‌نسب با اشاره به عملکرد پلیس فتا گفت: با اقدامات انجام‌شده و همکاری مردم، از ابتدای سال تاکنون در وقوع جرایم فضای مجازی ۱۲ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی در عین حال افزود: میزان جرایم مالی در این حوزه ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۱۴۸ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی ادامه داد: کلاهبرداری رایانه‌ای ۵۳ درصد جرایم سایبری را به خود اختصاص داده است؛ این رقم در سال گذشته ۵۰ درصد بود. برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی نیز ۳۱ درصد جرایم سایبری را تشکیل می‌دهد که در سال گذشته ۲۷ درصد بوده است.

وی گفت: هتک حیثیت و نشر اکاذیب نیز هفت درصد جرایم سایبری را شامل می‌شود و سایر جرایم نیز سهم‌های دیگری از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

بازگشت ۱۱ میلیارد تومان به مالباختگان جرایم سایبری

شجاعی‌نسب از رسیدگی به ۷۳۳ پرونده در پلیس فتا از ابتدای سال خبر داد و افزود: در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها دو هزار و ۶۷۸ فقره حساب بانکی مسدود و ۱۱ میلیارد تومان به مالباختگان بازگردانده شده است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در فضای مجازی گفت: شهروندان باید از ورود به لینک‌های ناشناس، خرید از سایت‌های نامعتبر و اعتماد به پیام‌های اغواکننده و قیمت‌های غیرواقعی خودداری کنند.

دستگیری هزار و ۳۱۵ سارق

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه سرقت اظهار کرد: بخش عمده سرقت‌ها در استان از نوع سرقت‌های عادی است و سرقت‌های خشن سهم بسیار محدودی دارد.

وی از دستگیری هزار و ۳۱۵ سارق از ابتدای سال خبر داد و گفت: ۱۳۹ نفر مالخر نیز دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

شجاعی‌نسب افزود: در قالب ۶ مرحله طرح کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، یک‌هزار و ۷۲ مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار تحت کنترل قرار گرفتند.

وی همچنین از دستگیری ۳۳ محکوم متواری در جریان اجرای طرح‌های پلیس خبر داد.

کشف ۸۲ فقره حساب بانکی مرتبط با کلاهبرداری

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی در حوزه جعل و کلاهبرداری گفت: در این حوزه ۸۲ فقره حساب بانکی شناسایی و مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب مالباختگان بازگردانده شده است.

وی همچنین از وقوع ۶ فقره قتل از ابتدای سال خبر داد و افزود: هر ۶ فقره قتل کشف شده و ۹ نفر در ارتباط با این پرونده‌ها دستگیر شده‌اند.

شجاعی‌نسب تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این قتل‌ها در حوزه اختلافات خانوادگی و مسائل شخصی رخ داده است و توجه بیشتر خانواده‌ها به مدیریت اختلافات و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

وی با اشاره به روند هوشمندسازی پلیس گفت: امروز ۹۲ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در کلانتری‌ها به صورت الکترونیکی برای مراجع قضایی و پزشکی قانونی ارسال می‌شود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: دستورات مراجع قضایی نیز به صورت الکترونیکی به همکاران انتظامی ابلاغ و در دستور کار قرار می‌گیرد که این اقدام موجب کاهش رفت‌وآمد، هزینه‌ها و مشکلات مردم شده است.

کشف یک میلیون و ۷۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق

شجاعی‌نسب در ادامه با اشاره به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی گفت: از ابتدای سال تاکنون یک میلیون و ۷۷۲ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در استان کشف شده است.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله احشام، مواد خوراکی، دارو، سیگار، الوار و چوب نیز کشفیاتی انجام شده که ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه بیش از ۸۴۰ میلیارد تومان است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از توقیف یک‌هزار و ۴۲ دستگاه خودرو در ارتباط با حمل کالای قاچاق خبر داد و گفت: ۷۳۴ دستگاه از این خودروها از نوع خودروهای شوتی بوده‌اند.

وی افزود: در این رابطه یک‌هزار و ۸۱۳ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

شجاعی‌نسب از رسیدگی به ۱۰ پرونده ملی قاچاق به ارزش بیش از ۴۷۲ میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها ۱۲ متهم دستگیر شدند.

وی افزود: ۱۱ پرونده فرامنطقه‌ای نیز در حوزه کشف و انهدام شبکه‌های قاچاق تشکیل شده و در یکی از پرونده‌ها بیش از پنج میلیون لیتر هدررفت سوخت شناسایی و با آن برخورد شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین از کشف محموله ۵۰ هزار کیلوگرمی برنج قاچاق به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد تومان، ۲۸ هزار گرم نقره قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد تومان، یک دستگاه خودروی قاچاق به ارزش ۳۹ میلیارد تومان و ۷۹۲ قلم لوازم یدکی قاچاق به ارزش هشت میلیارد تومان خبر داد.

کشف ۲۹۱ هزار قلم کالای احتکارشده

وی در ادامه از برخورد با محتکران و افرادی که کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم را با هدف افزایش قیمت از چرخه عرضه خارج می‌کنند خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۲۹۱ هزار قلم کالا در این حوزه کشف شده که ارزش تقریبی آن ۶۶۲ میلیارد تومان بوده است.

شجاعی‌نسب افزود: این کالاها با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه به چرخه عرضه بازگردانده شده و ۲۳ محتکر نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی ارزش پرونده‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی را بیش از یک‌هزار و ۹۹ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: یکی از پرونده‌های مهم مربوط به عدم رفع تعهد ارزی به مبلغ ۲۹۱ میلیارد تومان بوده که متهم آن دستگیر و پرونده در حال رسیدگی است.

کشف ۸.۶ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون هشت تن و ۶۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

وی افزود: در این مدت سه هزار و ۵۳۹ قاچاقچی دستگیر شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

شجاعی‌نسب از توقیف ۴۸۶ دستگاه خودرو در ارتباط با قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: شناسایی و دستگیری سرشبکه‌ها، مراکز توزیع و خرده‌فروشان مواد مخدر و پاسخ به مطالبات مردم در محلات نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره خودروهای شوتی و تصادفات ناشی از حمل سوخت گفت: پلیس در مقابله با قاچاق سوخت وظیفه خود را با قدرت دنبال می‌کند و برخورد با خودروهای شوتی و خودروهای حمل عمده سوخت، از جمله تانکرهای حمل سوخت، همچنان در دستور کار است.

وی افزود: با اقدامات انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مختلف، تردد خودروهای چندگانه و شوتی در محورهای استان به حداقل ممکن رسیده است.

شجاعی‌نسب گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، تلفات ناشی از تصادفات مرتبط با خودروهای حمل سوخت نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد کاهش داشته است.

وی تأکید کرد: اصلاح سهمیه‌ها، بازنگری در ساختارها و قوانین و تصمیم‌گیری در کمیسیون‌های مربوطه می‌تواند در کاهش این حوادث مؤثر باشد و پلیس نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون‌های مرتبط، موضوع را پیگیری می‌کند.

رانندگی موتورسیکلت توسط بانوان مجاز نیست

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره موتورسیکلت‌سواری بانوان اظهار کرد: پلیس تابع قوانین کشور است و تاکنون هیچ قانون یا مصوبه جدیدی در این خصوص به پلیس ابلاغ نشده است.

وی افزود: بر این اساس، در صورت مشاهده رانندگی بانوان با موتورسیکلت، موضوع به عنوان رانندگی غیرقانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و موتورسیکلت توقیف و فرد متخلف به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

شجاعی‌نسب با اشاره به پیامدهای احتمالی حوادث رانندگی گفت: در استان‌های مختلف مواردی از تلفات ناشی از این موضوع گزارش شده و در صورت وقوع حادثه، موضوعات مربوط به مسئولیت و بیمه نیز تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

مقابله با قاچاق نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست

وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تشدید برخورد با قاچاق سوخت گفت: مقابله با قاچاق تنها توسط یک رده یا مجموعه امکان‌پذیر نیست و در این زمینه کمیسیون و کارگروه‌های مقابله با قاچاق با حضور دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: سازمان‌های نظارتی، دستگاه‌های مقابله‌ای و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در کنار پلیس ایفای نقش کنند و اقدامات مقابله‌ای نیز آثار مؤثری داشته است.

شجاعی‌نسب خاطرنشان کرد: پلیس همچنان با خودروهای شوتی و خودروهای حمل عمده سوخت که از جنوب کشور حرکت می‌کنند و در مسیر دچار انحراف می‌شوند، برخورد خواهد کرد و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای امنیت اجتماعی

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه و صداوسیما اظهار کرد: رسانه‌ها در ارتقای آگاهی عمومی، آموزش شهروندان و افزایش مشارکت مردم در تأمین امنیت نقش مهمی دارند و پلیس نیز خود را نیازمند همکاری و همراهی رسانه‌ها می‌داند.

وی همچنین از زحمات معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان که به افتخار بازنشستگی نائل شده است، قدردانی کرد و گفت: با انتصاب معاون جدید فرهنگی و اجتماعی، تعامل با خبرنگاران، رسانه‌ها و صداوسیما همچنان با قوت دنبال خواهد شد.

شجاعی‌نسب با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد نیز گفت: دخالت‌های آمریکا در ایران از نخستین سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشته و امروز نمودهای مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: مردم ایران با حضور در میدان و حمایت از نظام و حاکمیت خود در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند و تا زمانی که مردم و مسئولان با وحدت و همدلی در میدان باشند، دشمن نخواهد توانست اهداف خود را در کشور محقق کند.