به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شجاعینسب ظهر سهشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته انتظامی اظهار کرد: از ۱۰ تا ۱۶ مهرماه، هفته انتظامی نامیده شده و شعار امسال این هفته «پلیس مجاهد، مردم مبعوث و ایران سرفراز» است.
وی افزود: در این هفته برنامههای مختلفی از جمله برگزاری دعای ندبه صبح جمعه در روستای حاجیآباد همراه با پخش سراسری، سخنرانی فرماندهان انتظامی در مصلیهای نماز جمعه، برپایی چادر سلامت و میز خدمت در محل برگزاری نماز جمعه، دیدار با نماینده ولیفقیه در مرکز استان و امامان جمعه شهرستانها، حضور در دفاتر نظارت همگانی و دیدار چهرهبهچهره با مردم و رسیدگی به درخواستهای آنها برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: اهدای خون، تکریم خانوادههای شهدا و تجلیل از همکاران و خانوادههای آنها، برگزاری جشنواره صدرا و تجلیل از فعالان حوزه انتظامی استان، تجلیل از دانشآموزان نخبه انتظامی و حضور در برنامههای صدا و سیما برای اطلاعرسانی اقدامات انجامشده، از دیگر برنامههای هفته انتظامی است.
سردار شجاعینسب اظهار کرد: برگزاری همایش مرزبانی و مرزنشینان، افتتاح ۳۱۰ باب خانه سازمانی و کلنگزنی پروژههای عمرانی از دیگر برنامههای هفته انتظامی در خراسان جنوبی است.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در ادامه گفت: در یک سال گذشته بیش از ۴۳۹ هزار تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گرفته شده و بیش از ۱۰۲ هزار نفر نیز در کلانتریها و دیگر ردههای انتظامی بهصورت حضوری خدمات دریافت کردهاند.
ارائه مشاوره به ۲۲ هزار مراجعه کننده
شجاعینسب تصریح کرد: مردم از طریق سامانه ۱۹۷ با پلیس در ارتباط هستند و بیش از ۱۵ هزار تماس در یک سال گذشته از این طریق گرفته شده است.
به گفته وی، در این مدت همچنین به ۲۲ هزار و ۶۲۷ مراجعهکننده خدمات مشاورهای ارائه شده که بیش از ۸۰ درصد آنها منجر به مصالحه و گذشت شده است.
وی با اشاره به برگزاری ۳۰۲ جلسه با معتمدان محلات خاطرنشان کرد: در این مدت همچنین ۳۰ هزار گذرنامه عادی و زیارتی صادر و سه هزار و ۷۹۳ نفر به مراکز آموزش اعزام شدهاند که نشانگر افزایش ۶۲ درصدی در این زمینه است.
وی تصریح کرد: همچنین ۴۳۶ فقره تسهیلات در اختیار سربازانی که در مدت سربازی حرفهای را فرا گرفتهاند، اعطا شده و بیش از ۱۹ هزار معافیت تحصیلی و پزشکی صادر شده است.
شجاعینسب افزود: در یک سال گذشته همچنین بیش از ۶۷ هزار شمارهگذاری و نقلوانتقال خودرو انجام و ۸۳۵ هزار و ۱۶۶ نفر از پلیس راهور خدمات دریافت کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از ۲۰ هزار خدمت توسط پلیس آگاهی انجام شده و بیش از ۹۰ درصد پروندهها بهصورت الکترونیکی برای مقام قضایی ارسال و دستورات لازم نیز از این طریق فرستاده میشود.
وی از ارسال بیش از ۱۹ هزار خبر توسط شهروندان از طریق سامانه پلیس من خبر داد و یادآور شد: همچنین در این مدت به بیش از ۱۲ هزار شکوائیه شهروندان رسیدگی شده است.
سردار شجاعینسب از رسیدگی به ۸۳۴ هزار تخلف ترافیکی خبر داد و گفت: ۱۱۵ هزار مورد از این تخلفات حادثهخیز بوده است.
به گفته وی، علاوه بر ضبط ۹۵۳ دفترچه خودروهای عمومی، در این مدت ۱۱۸ گواهینامه رانندگی نیز توقیف شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: ۹۵ هزار و ۱۶۷ خودرو توقیف و بیش از ۱۷ هزار خودرو نیز توقیف سیستمی شدهاند. همچنین در یک سال گذشته بیش از ۶ هزار موتورسیکلت توقیف و ۵۶ طرح برخورد با حرکات هیجانی اجرا شده است.
افزایش ۲۱ درصدی تصادفات
وی در ادامه از احداث ۱۶ استراحتگاه توسط انتظامی استان در مسیر طبس-یزد خبر داد و افزود: در یک سال گذشته شاهد افزایش ۲۱ درصدی تصادفات و رشد ۱۳ درصدی متوفیان بودهایم که ۴۶ درصد از این تصادفات به دلیل عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خوابآلودگی بوده است.
سردار شجاعینسب گفت: همچنین ۴۷ درصد از تصادفات استان در مسیرهای فرعی و روستایی بودهاند و در یک سال گذشته ۸۵۸ هزار لیتر فرآوردههای سوختی به ارزش یک و نیم همت کشف شده که ۲۲۴ درصد رشد داشته است.
به گفته وی، در این ارتباط هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توقیف و هزار و ۴۸ خودروی شوتی نیز توقیف شدهاند و چهار هزار و ۳۰ نفر متهم در این ارتباط دستگیر شدهاند.
سردار شجاعینسب در ادامه با بیان اینکه در یک سال گذشته به ۸۲۸ پرونده ملی مهم به ارزش ۸۲۱ میلیارد تومان رسیدگی و در این ارتباط ۳۶ متهم دستگیر شدهاند، افزود: به ۲۳ پرونده فرااستانی با ارزش ۱۸۵ میلیارد تومان نیز در این مدت رسیدگی شده و بیش از ۲۱ تن انواع مواد مخدر کشف و در این خصوص هفت هزار و ۹۵۷ قاچاقچی دستگیر شدهاند.
وی همچنین از انهدام ۵۵ باند خرید و فروش مواد مخدر خبر داد و افزود: دو هزار و ۴۷ پرونده در این مدت در خصوص جرایم مربوط به فضای مجازی رسیدگی و ۳۸ میلیارد تومان به صاحبان آنها بازگردانده شده است.
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