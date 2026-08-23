به گزارش خبرگزاری مهر، سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، اظهار کرد: در پی وصول شکایتهای متعدد از شهروندان و انجام اقدامات تخصصی و شبانهروزی کارشناسان پلیس فتا، فعالیت یک باند تبهکار در زمینه دسترسی غیرمجاز به حسابهای شبکههای اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس فتا با انجام تحقیقات فنی و رصدهای تخصصی، اعضای این باند را شناسایی کرده و در هماهنگی با مراجع قضایی، متهمان را در عملیاتی دستگیر کردند.
حریم خصوصی ۳۵ شهروند در معرض سوءاستفاده
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: بررسیهای انجامشده نشان داد تاکنون بیش از ۳۵ نفر از شهروندان استان تهران با دسترسی غیرمجاز به حسابهای تلگرام و صفحات اینستاگرام خود، در معرض نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی قرار گرفتهاند.
سردار معظمی گودرزی تصریح کرد: برخی از این افراد به دلیل رعایت نکردن الزامات امنیتی حسابهای کاربری خود، گرفتار مجرمان سایبری شده و علاوه بر آسیبهای مالی، دغدغهها و آسیبهای روانی ناشی از نقض حریم خصوصی را تجربه کردهاند.
وی بیان کرد: با اقدامات سریع و تخصصی پلیس فتا و هماهنگی با مراجع قضایی، متهمان این پرونده شناسایی و دستگیر شدند و از ادامه فعالیت مجرمانه آنها و تضییع حقوق تعداد بیشتری از شهروندان جلوگیری شد.
هکرها پس از سرقت حساب، سراغ مخاطبان قربانیان میرفتند
این مقام انتظامی با تشریح شگرد اعضای این باند گفت: متهمان پس از بهدست آوردن دسترسی غیرمجاز به حسابهای شبکههای اجتماعی، با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و خصوصی صاحبان حسابها، خود را به جای آنها معرفی کرده و برای مخاطبان قربانیان پیام ارسال میکردند.
سردار معظمی گودرزی افزود: مجرمان در ادامه با ارسال پیامهایی با محتوای فریبنده، از مخاطبان درخواست وجه کرده و تلاش میکردند آنها را نیز در دام کلاهبرداری خود گرفتار کنند.
وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد نیز متهمان با ارسال لینکها یا فایلهای آلوده برای مخاطبان حسابهای هکشده، تلاش میکردند بدافزار را به دستگاههای افراد بیشتری منتقل کرده و دامنه فعالیت مجرمانه خود را گسترش دهند.
یک حساب هکشده؛ آغاز زنجیرهای از قربانیان
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ هشدار داد: شهروندان باید توجه داشته باشند که هک شدن یک حساب کاربری، تنها صاحب آن حساب را تهدید نمیکند؛ چراکه مجرمان میتوانند از طریق همان حساب، مخاطبان و نزدیکان فرد قربانی را نیز هدف قرار دهند.
وی تأکید کرد: حتی اگر پیامی از سوی یکی از نزدیکترین افراد زندگی خود دریافت کردید که حاوی لینک، فایل یا درخواست نصب یک نرمافزار است، بدون اطمینان از صحت موضوع آن را باز یا نصب نکنید؛ زیرا ممکن است حساب فرستنده هک شده و پیام آلوده بدون اطلاع وی برای مخاطبان ارسال شده باشد.
توصیههای مهم پلیس فتا برای مقابله با هک حسابهای کاربری
سردار داود معظمی گودرزی در پایان به شهروندان توصیه کرد:
احراز هویت دومرحلهای را برای تمام حسابهای شبکههای اجتماعی خود فعال کنید.
ایمیل و شماره تلفن متصل به حسابهای کاربری را ایمن کرده و برای آنها نیز قابلیت ورود دومرحلهای را فعال کنید.
بهصورت مستمر بخش دستگاهها و نشستهای فعال حسابهای خود را بررسی کرده و در صورت مشاهده مورد ناشناس، دسترسی آن را قطع کنید.
هنگام استفاده از شبکههای Wi-Fi عمومی، برای ورود به حسابهای حساس احتیاط کنید و از نصب نرمافزارهای نامعتبر خارج از فروشگاههای رسمی خودداری کنید.
نرمافزارهای VPN و برنامههای مشابه را از طریق کانالها و صفحات ناشناس در تلگرام و سایر شبکههای اجتماعی دانلود و نصب نکنید.
روی لینکهای مشکوک و نامعتبر کلیک نکنید؛ بهخصوص لینکهایی که با عناوینی مانند «مسدود شدن حساب»، «تأیید حساب» یا «پشتیبانی شبکه اجتماعی» شما را به ورود فوری و ارائه کد تأیید هدایت میکنند.
پیش از هرگونه پرداخت وجه یا ارائه کدهای تأیید، هویت فرد درخواستکننده را از طریق یک راه ارتباطی مطمئن و مستقل بررسی کنید.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تأکید کرد: حفظ امنیت حسابهای کاربری، تنها با یک رمز عبور قوی پایان نمییابد و فعالسازی احراز هویت دومرحلهای، مراقبت از کدهای تأیید و بیاعتمادی به لینکها و فایلهای ناشناس، مهمترین سد دفاعی شهروندان در برابر این نوع جرایم سایبری است.
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