فروشنده تجهیزات تقلب در کنکور در نهاوند دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محرم خوش‌روش اظهار کرد: در پی رصد تخصصی فضای مجازی از سوی کارشناسان پلیس فتا شهرستان نهاوند فعالیت یک فروشنده تجهیزات تقلب در کنکور شناسایی شد و رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس فتا پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی با مقام قضایی متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند با بیان اینکه متهم جوانی ۲۰ ساله است، تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های فنی به بزه انتسابی اعتراف کرد و در بازرسی از مخفیگاه او اقلام و تجهیزات مربوط به تقلب کشف و ضبط شد.

وی ضمن تاکید بر اینکه پرونده این متهم برای سیر مراحل قانونی در دست اقدام است، افزود: استفاده از این‌گونه ابزارها علاوه بر داشتن پیامدهای حقوقی و مجازات، با توجه به تمهیدات شدید امنیتی در حوزه‌های آزمون عملاً غیرممکن است.

سرهنگ خوش رو در پایان خاطرنشان کرد: داوطلبان آزمون سراسری نباید تحت تاثیر تبلیغات فریبنده افرادی قرار بگیرند که با هدف کلاهبرداری و سوءاستفاده از هیجانات و شرایط روحی داوطلبان، اقدام به فروش تجهیزات تقلبی می‌کنند و از خانواده‌ها انتظار می‌رود نسبت به این موضوع هوشیاری کامل داشته باشند و از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی خودداری کنند.