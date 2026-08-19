حاج موسایی تنهاطلایی روزدوم/ نجفی نقره گرفت مرادی برنز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در شهر لاهور پاکستان جریان دارد امروز چهارشنبه ۲۸ مردادماه تیم کشورمان ۷ تکواندوکار داشت که در نهایت موفق به کسب سه مدال طلا، نقره و برنز شدند.

در وزن ۶۳- کیلوگرم مردان مهدی حاج موسایی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس علی اصغر علیمرادیان دیگر نماینده ایران در این وزن را در دو راند شکست داد و در ادامه «طارق» از اردن، «ماکسیم اوسین» از روسیه و «نیازوف» از قزاقستان را شکست داد و به فینال صعود کرد.وی در مبارزه پایانی »هیوک» از کره جنوبی را در دو راند متوالی شکست داد و طلا گرفت.

در وزن ۵۳- کیلوگرم زنان شاپرک نجفی ابتدا «امینه قاضی» از پاکستان را از پیش رو برداشت و در ادامه با برتری برابر «الیشا شاو» از بریتانیا و «خسنووا» از ازبکستان راهی دیدار پایانی شد و در این مرحله مقابل حریف تایلندی بازنده شد و نقره گرفت.

ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم بعد از برتری در پیکار با «بشرا بی بی» از پاکستان و «کواک» از کره جنوبی در نیمه نهایی به «هیو ریم» از کره جنوبی باخت و برنز گرفت. در این وزن فرشته فتحی بعد از یک پیروزی برابر «خدیجه حفیضا» از پاکستان، نتیجه را به «سابیر جنووا» از ازبکستان واگذار کرد و حذف شد.

در وزن ۸۰- کیلوگرم مهران برخورداری دور نخست امیررضا صادقیان دیگر نماینده ایرانی این وزن را شکست داد و سپس در پیکار با «جسوربک جایسانوف» رقیب سنتی خود در این وزن باخت و از دور رقابته ها کنار رفت.

تا پایان روز دوم تیم ایران توسط ابوالفضل زندی، رادین زینالی، آرین سلیمی ، حنا زرین کمر، نسترن ولیزاده و مهدی حاج موسایی شش مدال طلا، شاپرک نجفی یک مدال نقره ، امیرسینا بختیاری، یلدا ولی نژاد، فاطمه احمدی و ساغر مرادی چهار نشان برنز کسب کرد. امیرمحمد نصیر احمدی، علی نجفی، رضا کلهر، مریم ملکوتی خواه، فرشته فتحی، علی اصغر علیمرادیان، امیررضا صادقیان و مهران برخورداری هم حذف شدند.

برنامه روز پایانی

در روز پایانی این مسابقات تیم کشورمان یازده نماینده دارد. در وزن ۴۶- کیلوگرم ساینا کریمی دور نخست »مومینا خان» از پاکستان را پیش رو دارد و معصومه رنجبر هم با »آمریا خوخار» از پاکستان پیکار می کند. این دو نماینده ایران در صورت پیروزی برابر حریفان پاکستانی به مصاف هم می روند.

ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم ابتدا با «ناتیک مون» از تایلند مبارزه می کند و در صورت برتری به دیدار برنده پاکستان و قزاقستان خواهد رفت. هستی محمدی هم دور نخست به دیدار «توگژان خازنبت» می رود و در صورت برتری یکی از تکواندوکاران اردن یا پاکستان را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۷۳- کیلوگرم سارا صوفی ابتدا به مصاف «خوسینووا» از قزاقستان می رود ودر صورت پیروزی برای صعود به فینال برنده به دیدار برنده مبارزه اردن و عربستان می رود.

در بخش مردان و در وزن ۵۴- کیلوگرم که با ۴۳ تکواندوکار شلوغترین وزن می باشد، مهدی رزمیان ابتدا با «رحیمی» از افغانستان پیکار می کند و سپس به دیدار «لی دونگ» از کره می رود. یاسین ولی زاده هم بعد از یک دور استراحت برنده مبارزه دو تکواندوکار از پاکستان را پیش رو خواهد داشت.

تیم کشورمان در وزن ۶۸- کیلوگرم سه نماینده دارد. دانیال بزرگی ابتدا به دیدار «محمدخان» از پاکستان می رود و سپس برنده پاکستان و ازبکستان را پیش رو دارد. متین رضایی در اولین مبارزه با «عمر یاسر» از فلسطین پیکار می کند و در ادامه به مصاف برنده مبارزه ازبکستان و کره جنوبی می رود. امیرعباس رهنما هم در اولین مبارزه با «ماسیمینو» از استرالیا مبارزه می کند و سپس به دیدار برنده کره و قزاقستان می رود.

محمد حسین یزدانی هم در وزن ۸۷- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت به دیدار برنده افغانستان و پاکستان می رود. امیررضا غلامی هم ابتدا باید با «محمد امیران» از پاکستان پیکار کند و سپس به دیدار «جک وودی» از تایلند برود