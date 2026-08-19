شکل گیری گروه سفیران سلامت شنوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست این گروه با حضور سید حسین صفوی، رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، برگزار شد. در این نشست، جوانان حاضر بی‌واسطه درباره مسیر زندگی، توانمندی‌ها، موفقیت‌ها و همچنین مسائل درمانی، آموزشی، شغلی و اجتماعی خود گفت‌وگو کردند.

تأمین پردازنده‌ها، قطعات یدکی و باتری، هزینه خرید، تعمیر یا جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده و محدودیت پوشش بیمه‌ای این خدمات، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود. شرکت‌کنندگان با اشاره به فشار مالی تحمیل‌شده به خانواده‌ها، خواستار تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و فراهم‌شدن دسترسی پایدارتر و عادلانه‌تر به تجهیزات و خدمات پس از کاشت شدند.

مشکلات ارتباطی در محیط‌های آموزشی و اجتماعی، انتظارات نادرست اطرافیان، فرصت‌های شغلی، ادامه تحصیل، خدمت سربازی و ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره شرایط افراد دارای کاشت حلزون نیز از دیگر موضوعات مورد گفت‌وگو بود.

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی با تأکید بر ماهیت مشارکتی و خودجوش «سفیران سلامت شنوایی» گفت: «این گروه قرار نیست ساختاری دستوری و از پیش تعیین‌شده باشد. مسیر، اولویت‌ها و برنامه‌های آن باید از بطن نیازها، تجربه‌های زیسته و پیشنهادهای خود افراد دارای کاشت حلزون شکل بگیرد و هیأت امنا نیز در جایگاه تسهیل‌گر، از استمرار این ارتباط و پیگیری مسائل حمایت خواهد کرد.»

صفوی افزود: «افراد دارای کاشت حلزون تنها دریافت‌کنندگان خدمات نیستند؛ تجربه آنان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر نیازها، اصلاح فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند. این افراد همچنین می‌توانند با انتقال تجربه‌های خود، همراه خانواده‌هایی باشند که فرزندشان در آغاز مسیر تشخیص، جراحی، توان‌بخشی یا سازگاری اجتماعی قرار دارد.»

اعضای اولیه «سفیران سلامت شنوایی» را جوانانی با تجربه‌ها و توانمندی‌های متنوع در حوزه‌های مهندسی، هنر، ورزش، فناوری، ترجمه، طراحی و فعالیت‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند. این ترکیب متنوع، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا فعالیت‌های گروه تنها به بیان مسائل درمانی محدود نماند و موضوعاتی مانند آموزش عمومی، حمایت همدلانه از خانواده‌ها، معرفی توانمندی‌های افراد دارای کاشت حلزون و انتقال تجربه نیز با ابتکار خود اعضا دنبال شود.

در ادامه فعالیت این گروه، اعضا درباره اولویت‌ها، شیوه همکاری و برنامه‌های مشترک تصمیم‌گیری خواهند کرد. مسائل مربوط به پوشش بیمه‌ای، هزینه تأمین پردازنده و قطعات، خدمات پشتیبانی پس از کاشت و حمایت از خانواده‌ها نیز از محورهای اصلی پیگیری «سفیران سلامت شنوایی» خواهد بود.

همچنین فضای مناسب در هیأت امنا برای برگزاری نشست‌ها و توسعه فعالیت‌های مشترک این گروه در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

تشکیل «سفیران سلامت شنوایی» گامی برای ایجاد ارتباطی مستمر و دوسویه است؛ ارتباطی که از دل تجربه‌های واقعی افراد دارای کاشت حلزون شکل می‌گیرد و می‌تواند صدای آنان و خانواده‌هایشان را در مسیر بهبود خدمات پررنگ‌تر کند.