هویت جعلی زن متهم لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی مراجعه و شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سوءاستفاده از مشخصات هویتی وی، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در جریان تحقیقات و بررسی‌های تخصصی دریافتند که متهم با استفاده غیرمجاز از هویت شاکی، اقدام به دریافت برخی خدمات، افتتاح حساب و انجام فعالیت‌های بانکی کرده است.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده همچنین نشان داد که متهم با استفاده از این هویت جعلی، حدود ۱۰ میلیارد ریال از حساب شاکی برداشت کرده است.

سرهنگ خورشاد با اشاره به متواری بودن متهم در چند سال گذشته گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصدهای تخصصی، سرنخ‌هایی از محل حضور این فرد به دست آوردند.

وی بیان کرد: در ادامه تحقیقات، مخفیگاه متهم در یکی از شهرهای ساحلی مازندران شناسایی و این زن دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شد.