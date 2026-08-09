کشف راز گاوصندوق خانوادگی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی دریافت شکایتی درباره ناپدید شدن طلا، سکه و وجه نقد از داخل گاوصندوق یک منزل، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد در محل سرقت هیچ‌گونه نشانه‌ای از تخریب یا ورود به زور وجود ندارد و از سوی دیگر اعضای خانواده نیز به طور مستمر در منزل حضور داشتند؛ از این رو، احتمال ارتکاب سرقت توسط فردی آشنا و مورد اعتماد قوت گرفت.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: کارآگاهان با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات فنی، وضعیت مالی افراد مرتبط با این خانواده را مورد بررسی قرار دادند که در جریان آن، تغییر ناگهانی شرایط مالی یکی از افراد مورد ظن و اقدام وی به خرید ملک، توجه مأموران را جلب کرد.

خورشاد تصریح کرد: بررسی تراکنش‌های مالی و سایر مستندات به دست آمده، ارتباط این فرد با فروش بخشی از اموال مسروقه را مشخص کرد و در نهایت متهم توسط کارآگاهان دستگیر شد.

وی گفت: متهم پس از دستگیری و در مواجهه با مستندات پلیس، به سرقت ۹۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۶ قطعه نیم‌سکه، ۲۱۰ گرم طلا و ۳۲ میلیون تومان وجه نقد از گاوصندوق منزل اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات، ۳۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی از اموال مسروقه کشف شد و مشخص شد متهم بخشی از درآمد حاصل از فروش اموال سرقتی را برای خرید باغ‌ویلا و تهیه ارز هزینه کرده است.

خورشاد با تأکید بر ضرورت مراقبت بیشتر از اموال باارزش و محدود کردن دسترسی افراد غیرضروری به محل نگهداری آن‌ها، از شهروندان خواست ضمن تقویت تدابیر امنیتی، در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مبادی قانونی به پلیس اطلاع دهند.