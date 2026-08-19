به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، این کمیته با هدف سیاستگذاری، برنامهریزی و ایجاد انسجام در فعالیتهای رسانه ای و تبلیغاتی، سعی دارد صدای دستاوردهای بانک مسکن را به شکلی مؤثرتر به گوش مردم و مشتریان برساند.
این نشست تخصصی با حضور مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، روسای ادارات کل روابط عمومی، بازرسی، مهندسی مالی و امور شرکتها، برنامهریزی و نظارت اعتباری و بررسی طرحها، بازاریابی و امور مشتریان و جمعی از معاونان و کارشناسان ادارات کل ذیربط به ویژه روابط عمومی برگزار شد.
تأکید مدیرعامل بانک مسکن بر تحول در اطلاعرسانی و تبلیغات
علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، در این نشست با اشاره به تکالیف محوله از سوی دبیرخانه شورای اطلاعرسانی دولت، بر ضرورت هماهنگی و ارتباط مؤثر با این شورا تأکید کرد و گفت: فعالیتهای حوزه اطلاعرسانی و تبلیغات بانک باید با رویکردی جدید، هدفمند و متناسب با نیازهای روز جامعه دنبال شود.
وی اطلاعرسانی شفاف و تبلیغات موثر را یک حرفه تخصصی، چندوجهی و نیازمند شناخت دقیق مخاطبان دانست و تصریح کرد: باید از شیوههای سنتی و کماثر فاصله گرفت و متناسب با روحیات مخاطبان و جامعهشناسی مشتریان، از ابزارها، مهارتها و ظرفیتهای نوین این حوزه استفاده کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به فضای رقابتی حاکم بر صنعت بانکداری افزود: اطلاعرسانی و تبلیغات بانکی دارای ظرافتها و مهارتهای تخصصی ویژهای است و این موضوع باید با جدیت و نگاه حرفهایتری در بانک دنبال شود.
روایت دستاوردهای بانک مسکن؛ ضرورتی برای امیدآفرینی
خورسندیان همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی درباره اقدامات و دستاوردهای امیدآفرین دولت و بانک مسکن تأکید کرد و یادآور شد که عملکردهای مثبت و مؤثر، بهویژه در حوزه مسکن، باید بهدرستی برای مردم و ذینفعان روایت و تبیین شود.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین بر ضرورت برنامهمحوری کمیته اطلاعرسانی و تبلیغات تأکید کرد و بهبود تجربه مشتری، افزایش سهم بانک از ذهن مشتریان، نتیجهمحوری و تدوین برنامه یکساله آتی را از محورهای مهم فعالیت این کمیته برشمرد.
در ادامه این نشست، بر شناسایی نقاط ضعف، طراحی گامهای اجرایی و عملیاتی و تدوین برنامههای مشخص با هدف انسجام بیشتر فعالیتهای رسانهای و تقویت ارتباط بانک مسکن با مشتریان، ذینفعان و افکار عمومی و دستیابی به اهداف کمیته تأکید شد.
نشست کمیته تخصصی اطلاعرسانی و تبلیغات بانک مسکن در ادامه، با تصویب منشور کمیته و همچنین تصویب مجموعهای از مصوبات در زمینه برنامههای رسانهای و تبلیغاتی بانک به کار خود ادامه داد.
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