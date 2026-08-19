برنامه اقدام ۲ وزارتخانه‌ در چارچوب تقسیم کار ملی هوش مصنوعی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی با حضور محمدرضا عارف، رئیس ستاد و حسین افشین، دبیر ستاد، تعدادی از وزرا و دیگر اعضای ستاد برگزار شد.

در جلسه ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی مقرر شد وزارت آموزش و پرورش گزارش ماهانه اقدامات خود در حوزه هوش مصنوعی را به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا روند اجرای برنامه‌ها به‌صورت مستمر مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.

یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، حضور ایران در همکاری‌های بین‌المللی حوزه هوش مصنوعی بود. بر اساس تصمیم اتخاذشده، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی (WAICO) انتخاب شد. ایران پیش‌تر نیز با امضای سند تأسیس این سازمان، به جمع اعضای مؤسس آن پیوسته بود.

تصویب کلیات برنامه اقدام دو وزارتخانه

در ادامه، کلیات برنامه اقدام وزارت جهاد کشاورزی با حضور سید غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، و وزارت ورزش و جوانان با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در چارچوب «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» بررسی و به تصویب رسید.

بر اساس تصمیم ستاد، اعضا تا روز چهارشنبه چهارم شهریورماه فرصت دارند پیشنهادهای اصلاحی خود درباره این برنامه‌ها را به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.

پیگیری طرح‌های منتخب در حوزه آب و انرژی

گزارش اقدامات ستاد در فاصله میان دو جلسه نیز ارائه شد. بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه‌های همکاری مربوط به طرح‌های منتخب دریافت و بررسی شده و جلسات نظارت با تیم‌های منتخب فعال در حوزه‌های آب و انرژی برگزار شده است.

همچنین دریافت گزارش‌های مرتبط با طرح‌ها و آغاز فرآیند تعامل با بهره‌برداران، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این بازه زمانی عنوان شد.

پیگیری فراخوان‌های حمل‌ونقل و پولی و بانکی

در بخش دیگری از جلسه، آخرین اقدامات مرتبط با فراخوان‌های حوزه حمل‌ونقل و پولی و بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در همین چارچوب، نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و حوزه‌های موضوعی این فراخوان‌ها برگزار شده است.

اعضای ستاد همچنین آخرین وضعیت برنامه دستگاه‌های اجرایی در چارچوب «برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی» را بررسی کردند و گزارشی از نشست‌های کمیته‌های تخصصی ستاد ارائه شد.

این روند نشان می‌دهد پیگیری اجرای برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی در کنار توسعه همکاری با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های فناور و بهره‌برداران طرح‌ها، از محورهای اصلی فعالیت ستاد در هفته‌های اخیر بوده است.