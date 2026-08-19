رایزنی سید عمار حکیم با طالبانی درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق از بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق استقبال و با وی درباره تحولات عرصه سیاسی عراق و منطقه رایزنی و بر اهمیت گفتگو و تفاهم برای حل اختلافات باقی مانده تاکید کرد.

حکیم خواستار مقابله با چالش‌ها از طریق تقویت همبستگی ملی و انسجام داخلی شد و بر ضرورت حفظ دستاوردهای امنیتی و اجتماعی و تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها و عامل موفقیت تاکید کرد و چالش اقتصادی را در صدر چالش‌ها دانست که در نتیجه تحولات منطقه و تاثیرپذیری عراق از این تحولات ایجاد شده است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در ادامه بر پایبندی به رویکرد عراق در تعامل با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد و خواستار پایان یافتن درگیری در منطقه و بازگشت ثبات شد.

وی بار دیگر به حمایت خود از تلاش‌های دولت عراق در مسیر اصلاحات و توسعه و مبارزه با فساد اشاره کرد.