به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار حکیم» رئیس جریان حکمت ملی عراق در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که مبارزه با فساد در عراق یک اولویت اساسی است و از حمایت تمامی رهبران سیاسی و تصمیم گیران در این کشور برخوردار است.

وی گفت که پیگیری پرونده مفسدان و بازگرداندن اموال به سرقت رفته با حمایت و پوشش سیاسی همه رهبران سیاسی تصمیم‌گیران عراقی همراه است.

حکیم ادامه داد: به عنوان یک اصل کلی، باید در پیگرد افراد فاسد؛ صرف نظر از ماهیتشان، پیش رویم و کوتاهی از خود نشان ندهیم. این روند باید ادامه یابد و تمرکز اصلی بر دانه‌درشت‌ها باشد.

وی افزود: غرق شدن در امور کوچک ما را از هدف اصلی دور می‌کند و هرچه بر دانه درشت ها بیشتر متمرکز شویم، بیشتر می توانیم موجب فروپاشی شبکه‌های فساد شویم.

حکیم همچنین خواستار دور نگه داشتن روند رسیدگی به پرونده‌های فساد از فضای رسانه‌ای تا پیش از صدور رأی نهایی دستگاه قضایی شد و گفت که این رویکرد به مسیر درست سیستم قضایی نزدیک تر است.

وی افزود: به نخست وزیر علی الزیدی در رفع خطاها و اصلاح مسیرها کمک می کنیم، و هرچه روند مبارزه با فساد در آرامش بیشتری صورت گیرد، با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با اشاره به اقدامات دولت در مبارزه با فساد اظهار کرد که پس از بازداشت‌های اخیر نیز نخست‌وزیر با رهبران چارچوب هماهنگی دیدار داشته و اقدامات خود را بیان کرده است.

حکیم گفت: برادران در چارچوب هماهنگی ضمن تأیید مسیر مبارزه با فساد، ملاحظاتی را برای اجرای موفق آن با کمترین اشتباهات ارائه داده‌اند.

وی افزود که البته متهم شدن برخی افراد به فساد، به معنای فاسد بودن جریان‌های سیاسی وابسته به آنها نیست و خود این جریان‌ها زمینه و حمایت لازم برای پیگرد افراد فساد را فراهم کرده‌اند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق افزود: بازداشت افراد متهم به فساد شاید بدون اطلاع جریان های سیاسی صورت گرفته باشد که این افراد به آن منسوب هستند، اما اطلاع یافتن رهبران کشور از مسائل جاری، یک اقدام درست و مناسبی است که این اقدام هم صورت گرفته است.

وی افزود: نخست‌وزیر نامزد و تحت حمایت چارچوب هماهنگی و سایر نیروهای ملی عراق است.

حکیم اضافه کرد: دستگاه قضایی عراق، یک نهاد سیاسی نیست که از سیاستمداران حمایت کند بلکه به مأموریت و وظیفه عادی خود عمل می کند، مأموریت این دستگاه قضایی روشن است و آنها با قدرت به وظیفه خود عمل می کنند و به هنگام ارائه گزارش [درباره فساد] طبیعی است که اقدام به پیگرد متهمان کنند.

حکیم همچنین گفت که قوه قضاییه و قضات عراقی از مصونیت قانونی و سیاسی کافی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند تا بتوانند به بهترین صورت به مأموریت و وظایف خود عمل کنند.

انحصار سلاح در دست دولت

حکیم در بخش دیگری از گفت وگویش با المیادین به موضوع تحویل سلاح به دولت اشاره کرد و گفت که تحویل سلاح به دولت در قانون اساسی عراق به صراحت آمده و مرجعیت عالی دینی نیز به آن تأکید کرده و آن چیزی است که برنامه دولت [کنونی] است؛ خواه این مسأله تحت فشار خارجی صورت گرفته باشد و چه بر اساس تمایل منطقه ای.

وی در عین حال خواستار بازنگری در ساختار الحشد الشعبی شد و گفت که این نهاد باید به یک نهاد نظامی حرفه‌ای و منسجم تر تبدیل شود.

حکیم ادامه داد: پس از عبور عراق از مرحله مقابله با داعش، فرض بر این بود که الحشد الشعبی به یک نهاد نظامی تبدیل می شد که به هیچ جریان سیاسی وابسته نباشد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد که الحشد الشعبی یک ضرورت کلیدی در سیستم دفاعی عراق است و هریک از نهادهای نظامی شامل ارتش، پلیس فدرال و الحشد هریک مأموریت خاص خود را دارند.

وی گفت: انحصار سلاح در دست دولت باید با حمایت بیشتر نهاد الحشد الشعبی و نهادینه شدن صحیح و بازنگری مجدد در ساختار آن همراه باشد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق افزود: سازمان حشد الشعبی نه قابل کنار گذاشتن، نه ادغام‌شدنی و نه انحلال‌پذیر است.

حکیم همچنین یادآور شد که طبق قانون اساسی عراق، تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح منحصراً در اختیار مجلس نمایندگان این کشور است.

وی همچنین گفت: در روند حصر سلاح در دست دولت با اطمینان پیش می رویم و بسیاری از گروه‌ها در این مسیر شرکت کرده‌اند و گفت‌وگو با شمار محدودی از گروه‌ها همچنان ادامه دارد.

روابط عراق با ایران و تحولات منطقه

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بر اساس آنچه از دیدار افرادی با «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا و در تماس هایی که با جناب نخست وزیر به دست آورده ام، هیچ نشانی از دخالت باراک مشاهده نمی شود.

حکیم ادامه داد که هرگز نشنیده که آمریکا یا کشور دیگری از عراق خواسته باشد روابط خود را با ایران قطع کند.

وی روابط عراق و ایران را عمیق، گسترده و اجتناب ناپذیر دانست کرد و افزود که همگان خواهان عراقی دارای حاکمیت و برخوردار از استقلال در تصمیم‌گیری هستند.

حکیم گفت: از جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن نشنیده ام که آن ها به دنبال عراقی وابسته به خود باشند یا بخواهند در امور داخلی عراق دخالت کنند.

وی افزود که آنچه از جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن شنیده ام، حمایت از عراقی مستقل دارای حاکمیت کامل و تصمیم گیری مستقل بوده است.

دعوت به مشارکت در مراسم تشییع رهبر فقید انقلاب

حکیم در بخش دیگری از سخنانش گفت: ملت عراق همدردی و همراهی عمیقی را با شهادت آیت‌الله خامنه‌ای، مظلومیت ایشان و اقدام ناجوانمردانه‌ای که ایشان را هدف قرار داد و به شهادت رساند، ابراز می کنند.

وی همچنین از مردم عراق خواست در مراسم تشییع رهبر فقید حضوری گسترده داشته باشند و این حضور را پیامی از همبستگی میان ملت‌های عراق و ایران دانست.

رابطه عراق با کشورهای همسایه

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: ایران، عربستان، ترکیه و سوریه، کشورهای همسایه عراق هستند و تقدیر ما این است که با این واقعیت، واقع‌بینانه برخورد کنیم.

رئیس جریان حکمت ملی عراق همچنین به مناسبات منطقه‌ای بغداد با سوریه اشاره کرد و گفت: سوریه کشور همسایه و برادر ماست و این یک واقعیت جغرافیایی است که پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی خاص خود را به همراه دارد.

حکیم در پایان با اشاره به مشکلات اقتصادی سوریه، از آمادگی عراق برای کمک به حل بخشی از این مشکلات سخن گفت و افزود که گره زدن اقتصاد کشورهای منطقه از سوریه گرفته تا لبنان، اردن و مصر به اقتصاد عراق می‌تواند به سود همه کشورهای منطقه باشد، همچنان که این مسأله به آن‌ها این توانایی را می‌دهد که چتر حمایتیِ امنیتی و سیاسی روانی را در راستای منافع این کشورها ایجاد کند.