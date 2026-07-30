سید عمار حکیم خواستار کاهش تنش ها در منطقه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق امروز پنج‌شنبه تأکید کرد: کشورش می‌کوشد پل ارتباطی میان کشورها و نه میدانی برای تسویه‌حساب‌ها باشد.

وی در دفتر خود در بغداد پذیرای «شیانگ بوه»، سفیر جدید چین در عراق بود و با وی درباره روابط دوجانبه میان دو کشور و همچنین آخرین تحولات منطقه و تأثیر آن بر صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرد.

وی در این دیدار بار دیگر حمایت خود را از رویکرد دولت عراق در مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، حکیم با اشاره به رویکرد تعاملی عراق با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی خود تصریح کرد: عراق تلاش می‌کند تا پلی برای ارتباط و نزدیکی میان کشورها باشد و نه عرصه و میدانی برای تسویه‌حساب‌ها باشد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: کشور چین نیز به دلیل برخورداری از توانمندی‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی و فناوری، از اهمیت ویژه‌ای برای عراق برخوردار است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه، ایفاگری نقش مسئولانه از سوی قدرت‌های بزرگ برای بازگرداندن ثبات و تلاش برای حل چالش‌ها و اختلافات از طریق گفتگو و توافق‌های مشترک شد.