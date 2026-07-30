  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

سید عمار حکیم خواستار کاهش تنش ها در منطقه شد

سید عمار حکیم خواستار کاهش تنش ها در منطقه شد

رئیس جریان حکمت ملی عراق خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه، ایفاگری نقش مسئولانه از سوی قدرت‌های بزرگ برای بازگرداندن ثبات و تلاش برای حل چالش‌ها و اختلافات از طریق گفتگو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق امروز پنج‌شنبه تأکید کرد: کشورش می‌کوشد پل ارتباطی میان کشورها و نه میدانی برای تسویه‌حساب‌ها باشد.

وی در دفتر خود در بغداد پذیرای «شیانگ بوه»، سفیر جدید چین در عراق بود و با وی درباره روابط دوجانبه میان دو کشور و همچنین آخرین تحولات منطقه و تأثیر آن بر صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کرد.

وی در این دیدار بار دیگر حمایت خود را از رویکرد دولت عراق در مسیر اصلاحات و مبارزه با فساد تاکید کرد.

بر اساس این بیانیه، حکیم با اشاره به رویکرد تعاملی عراق با محیط منطقه‌ای و بین‌المللی خود تصریح کرد: عراق تلاش می‌کند تا پلی برای ارتباط و نزدیکی میان کشورها باشد و نه عرصه و میدانی برای تسویه‌حساب‌ها باشد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: کشور چین نیز به دلیل برخورداری از توانمندی‌های بزرگ اقتصادی، صنعتی و فناوری، از اهمیت ویژه‌ای برای عراق برخوردار است.

رئیس جریان حکمت ملی عراق در پایان خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه، ایفاگری نقش مسئولانه از سوی قدرت‌های بزرگ برای بازگرداندن ثبات و تلاش برای حل چالش‌ها و اختلافات از طریق گفتگو و توافق‌های مشترک شد.

کد مطلب 6903958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجتبی US ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
      0 0
      پاسخ
      تا زمانیکه صهیونیستها ی بچه کش در منطقه وجود دارند و رژیم های خائن مسلمان با انها همکاری میکنند، هیچ ارامشی در خاورمیانه نخواهد بود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها