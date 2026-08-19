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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

کشف اسکناس های ۱۰۰ دلاری تقلبی در شیراز

کشف اسکناس های ۱۰۰ دلاری تقلبی در شیراز

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از کشف یک هزار و ۷۰۰ برگ اسکناس تقلبی ۱۰۰ دلاری در این شهرستان و دستگیری یک نفر متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان در خصوص کشف اسکناس های تقلبی در شیراز ، گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۲۷گلستان این شهرستان حین گشت‌زنی به یک خودرو سواری دنا مشکوک و بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این موفق شدند یک هزار و ۷۰۰ برگ اسکناس تقلبی ۱۰۰ دلاری را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، به شهروندان توصیه کرد هنگام دریافت وجه نقد دقت لازم را داشته باشند تا بتوانند اسکناس های اصل را از جعلی تشخیص دهند.

کد مطلب 6921609

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