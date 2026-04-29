۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۷

کشف ۴۶۶ میلیون ریال چک‌پول تقلبی در جهرم

جهرم-فرمانده انتظامی شهرستان جهرم از شناسایی و دستگیری یک متهم و کشف ۴۶۶ میلیون ریال چک‌پول تقلبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اصغر محمدپور اظهار کرد: در پی گزارش یکی از بانک های سطح شهر جهرم مبنی بر مراجعه فردی با مبالغی چک‌پول‌ تقلبی، مأموران تجسس کلانتری ۱۱ جمهوری بلافاصله در محل بانک حاضر و پس از هماهنگی با مرجع قضایی فرد مورد نظر را به همراه چک‌پول‌های تقلبی دستگیر و برای طی مراحل قانونی به کلانتری منتقل کردند.

وی با اشاره به این که متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد، تصریح کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت با هرگونه اقدام مجرمانه برابر قانون برخورد می کند.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم در پایان به شهروندان توصیه کرد: در هنگام دریافت اسکناس و چک‌پول به موارد امنیتی و علائم اصالت دقت ویژه داشته باشند.

    • IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
      يك سوال اگه اين پولارو مردم استفاده كنن و دست به دست بچرخه ديگه چه فرقي داره مقدارش هم انقدر كم كه هيچ تاثيري روي اقتصاد كشور نداره

    پربازدیدها

    پربحث‌ها