کلانتری: غفلت از جنگ فرهنگی، بازی در زمین دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در شانزدهمین نشست «جهاد تبیین» با محوریت جنگ رمضان در حرم مطهر شاهچراغ (ع) ، با اشاره به برگزاری مستمر نشست‌های جهاد تبیین در این آستان مقدس، گفت: این جلسات فرصتی برای بررسی، تحلیل و تبیین مسائل مهم روز است و امیدواریم با استمرار و انتشار گسترده‌تر محتوای آن، اثربخشی این حرکت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه امروز کشور در شرایط یک جنگ چندجبهه‌ای قرار دارد، افزود: یک واقعیت قطعی در زمان حاضر این است که دشمن در چهار عرصه اصلی، جنگی تمام‌عیار را علیه جمهوری اسلامی دنبال می‌کند.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با اشاره به رویارویی نظامی جمهوری اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: یکی از جبهه‌های اصلی، جنگ نظامی است، اما نباید همه توجه‌ها و ظرفیت‌ها تنها بر این عرصه متمرکز شود.

کلانتری ادامه داد: جنگ اقتصادی نیز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی علیه ایران وجود داشته و این فشارها نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در مقاطع مختلف شدت بیشتری پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: دشمن در کنار فشارهای نظامی و اقتصادی، جنگ امنیتی گسترده‌ای را نیز دنبال می‌کند و مجموعه‌ای از سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی جهان برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی فعالیت دارند.

امنیت ایران حاصل خنثی‌سازی صدها توطئه است

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به حمله تروریستی سال‌های گذشته به حرم مطهر شاهچراغ (ع)، گفت: گاهی یک حادثه امنیتی دیده می‌شود، اما باید توجه داشت که پشت امنیت امروز کشور، تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی و خنثی‌سازی تهدیدهایی قرار دارد که بخش زیادی از آنها هیچ‌گاه به مرحله اجرا نمی‌رسند.

وی افزود: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور در مسیرهای مختلف با تهدیدها مقابله می‌کنند و با وجود همه تلاش‌های دشمنان، جمهوری اسلامی ایران همچنان از کشورهای امن جهان به شمار می‌رود.

تولیت آستان مقدس شاهچراغ (ع) جنگ فرهنگی را چهارمین جبهه مهم دشمن دانست و گفت: دشمن در این عرصه نیز به‌صورت گسترده فعالیت می‌کند و جنگ نرم و فرهنگی را با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، اطلاعاتی و شبکه‌ای پیش می‌برد.

حجت الاسلام کلانتری با اشاره به برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: گسترش برخی ناهنجاری‌ها و تلاش برای ایجاد نوعی آشفتگی فرهنگی را نباید پدیده‌ای بدون برنامه و طراحی دانست؛ پشت بخشی از این اقدامات، برنامه‌ریزی، حمایت مالی و طراحی‌های پیچیده قرار دارد.

وی تأکید کرد: انتظار از دولت، مجلس و قوه قضائیه این است که همزمان با همه جبهه‌های دشمن مقابله کنند و نباید به دلیل تمرکز بر یک میدان، دیگر عرصه‌ها به حال خود رها شود.

هدف دشمن در همه جبهه‌ها یکی است

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) با بیان اینکه دشمن در چهار جبهه با یک هدف مشترک فعالیت می‌کند، گفت: ممکن است دشمن در یک میدان با ابزار نظامی و تجهیزات پیشرفته وارد شود و در میدان دیگر از فشار اقتصادی، اقدامات امنیتی یا جنگ فرهنگی استفاده کند، اما هدف نهایی در همه این عرصه‌ها، ضربه زدن به جمهوری اسلامی و ملت ایران است.

حجت الاسلام کلانتری تصریح کرد: اگر دشمن در هر یک از این میدان‌ها به هدف خود برسد، در واقع بخشی از همان هدفی را محقق کرده که در جنگ نظامی دنبال می‌کرد.

وی افزود: مقابله با این وضعیت تنها وظیفه سه قوه نیست و همه مسئولان، مدیران و آحاد جامعه اسلامی در برابر شرایط موجود مسئولیت دارند.

پیروزی در گرو عمل به تکلیف است

حجت الاسلام کلانتری در پایان با تأکید بر نقش مردم و مسئولان در عبور از شرایط پیش‌رو، گفت: هر فرد باید وظیفه خود را در این میدان بشناسد و برای انجام مسئولیت خود تلاش کند.

وی تصریح کرد: اگر همگان به وظیفه و تکلیف الهی خود عمل کنند، به فضل الهی پیروزی از آن جمهوری اسلامی خواهد بود و ملت ایران می‌تواند با اتکا به ایمان، وحدت و عمل به مسئولیت‌ها، از این میدان نیز با موفقیت عبور کند.