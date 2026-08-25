به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: پس از دریافت گزارشی از سوی یک شهروند وظیفه‌شناس مبنی بر آتش‌زدن مراتع و درختان حاشیه‌ای در کمربندی شیراز، مأموران کلانتری ۲۳ گلدشت بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های مأموران نشان داد فردی به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌زدن مراتع و درختان حاشیه‌ای کرده است که مأموران پس از مشاهده متهم، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد، گفت: برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت به‌ویژه افرادی که با اقدامات خود موجب خسارت به اموال و محیط پیرامونی می‌شوند، در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ زراعتیان از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.