  1. استانها
  2. فارس
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

دستگیری عامل آتش‌زدن عمدی مراتع حاشیه کمربندی شیراز

دستگیری عامل آتش‌زدن عمدی مراتع حاشیه کمربندی شیراز

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از بازداشت عامل آتش‌زدن عمدی مراتع و درختان حاشیه‌ای کمربندی این شهر خبر داد و گفت: این متهم با گزارش به‌موقع یک شهروند شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: پس از دریافت گزارشی از سوی یک شهروند وظیفه‌شناس مبنی بر آتش‌زدن مراتع و درختان حاشیه‌ای در کمربندی شیراز، مأموران کلانتری ۲۳ گلدشت بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های مأموران نشان داد فردی به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌زدن مراتع و درختان حاشیه‌ای کرده است که مأموران پس از مشاهده متهم، وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم برای طی مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد، گفت: برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت به‌ویژه افرادی که با اقدامات خود موجب خسارت به اموال و محیط پیرامونی می‌شوند، در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرهنگ زراعتیان از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6927436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها