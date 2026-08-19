رهبر شهید الگوی عملی ایمان به خدا و خدمت به مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری شامگاه چهارشنبه در مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در اردستان، با تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع) اظهار کرد: ما امروز داغدار مظلومانه امام جوان، حضرت امام حسن عسکری(ع) هستیم که در سن ۲۸ سالگی به شهادت رسیدند و باید از این فرصت برای بهره‌گیری از معارف آن حضرت استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از روایات معروف امام حسن عسکری(ع) درباره ویژگی‌های فقهایی است که شایستگی تقلید از آنان وجود دارد؛ حضرت می‌فرمایند فقیهی که دین خود را حفظ کند، مراقب نفس خویش باشد، با هوای نفس مخالفت کند و مطیع فرمان خداوند باشد، شایسته مراجعه و تقلید است.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: همه کسانی که در مکتب فقاهت رشد کرده‌اند الزاماً دارای چنین ویژگی‌هایی نیستند، بلکه برخی از آنان به این مقام می‌رسند و مردم می‌توانند در مسائل دینی از آنان پیروی کنند؛ بنابراین راز تقلید شیعیان از مراجع معظم تقلید نیز در همین آموزه نورانی قابل تبیین است.

دهشیری تصریح کرد: اگر رهبر شهید ما هم رهبر و هم مرجع دینی و پناهگاه مؤمنان بود و مردم احکام دین خود را از ایشان دریافت می‌کردند، این جایگاه به دلیل برخورداری از همین ویژگی‌های اخلاقی و معنوی بود که در روایت امام عسکری(ع) بیان شده است.

وی بیان کرد: امام حسن عسکری(ع) در روایت دیگری می‌فرمایند «الوصول إلی الله سفر لا یدرک إلا بامتطاء اللیل»؛ رسیدن به خداوند سفری است که جز با مرکب شب امکان‌پذیر نیست. انسان برای سفر آخرت به توشه نیاز دارد و قرآن کریم تقوا را بهترین توشه معرفی می‌کند.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: انسان در این سفر علاوه بر توشه، به مرکبی نیاز دارد که او را سالم به مقصد برساند و امام عسکری(ع) مرکب این سفر را شب معرفی می‌کنند؛ یعنی تهجد، شب‌زنده‌داری، نماز شب، دعا و راز و نیاز با خداوند در دل شب.

دهشیری اضافه کرد: رهبر شهید نیز از همین مکتب آموخته بود که مسیر بندگی و خدمت را با اشک چشم، آه و ناله شبانه و راز و نیاز با خداوند طی کند؛ انس با قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه از ویژگی‌های معنوی ایشان بود و نیایش‌های شبانه، پشتوانه حرکت و مجاهدت‌های ایشان در میدان‌های مختلف محسوب می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: بارها دیده شد که در مشکلات مهم کشور، رهبر شهید به زیارت و دعا پناه می‌برد و از خداوند مدد می‌خواست؛ همان‌گونه که قرآن کریم نیز می‌فرماید از صبر و نماز یاری بجویید.

امام‌جمعه اردستان تصریح کرد: امام حسن عسکری(ع) در حدیث دیگری می‌فرمایند «خصلتان لیس فوقهما شیء؛ الإیمان بالله و نفع الإخوان»؛ دو خصلت وجود دارد که بالاتر از آن‌ها چیزی نیست؛ ایمان به خدا و نفع‌رسانی به برادران ایمانی.

دهشیری بیان کرد: ایمان به خدا موجب توکل انسان می‌شود و کسی که خداوند را تکیه‌گاه خود بداند، از قدرت‌های مادی هراسی نخواهد داشت؛ رهبر شهید نیز با تکیه بر همین ایمان، مردم را به ایستادگی و نترسیدن از دشمن دعوت می‌کرد.

وی ادامه داد: آن بزرگوار با استناد به داستان حضرت موسی(ع) و آیه «إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ» به مردم یادآوری می‌کرد که وقتی خداوند با انسان است، نباید از دشمن ترسید؛ این نگاه، ریشه در ایمان عمیق به خداوند و توکل بر او دارد.

امام‌جمعه اردستان یادآور شد: ویژگی دوم یعنی نفع‌رسانی به برادران ایمانی نیز در تمام زندگی رهبر شهید مشهود بود؛ از دوران مبارزه با رژیم طاغوت، زندان و تبعید گرفته تا مسئولیت‌های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره دغدغه ایشان خدمت به مردم و انجام وظیفه الهی بود.

دهشیری تأکید کرد: زندگی رهبر شهید سرشار از تلاش، فعالیت و خدمت به مردم بود و در این مسیر به دنبال بهره‌مندی شخصی، عنوان و امتیاز نبود؛ ساده‌زیستی و پرهیز از امتیازات ویژه برای خود و خانواده نیز از ویژگی‌هایی بود که در سیره ایشان دیده می‌شد.

وی گفت: حتی در موضوعاتی مانند استفاده از امکانات عمومی و مسائل مربوط به خانواده، بر رعایت حقوق مردم و زندگی همانند سایر مردم تأکید داشت و اجازه نمی‌داد جایگاه مسئولیتی، موجب برخورداری ویژه خانواده از امکانات شود.

امام‌جمعه اردستان افزود: نقل شده است که حتی اگر وسیله‌ای متعلق به دفتر بود، ایشان آن را برای استفاده شخصی خود نمی‌پذیرفت و تأکید داشت اگر وسیله متعلق به شخص باشد می‌توان آن را پذیرفت، اما اموال دفتر و بیت‌المال باید از زندگی شخصی جدا باشد.

دهشیری خاطرنشان کرد: این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که ایمان به خدا و نفع‌رسانی به مردم تنها در سخن نبود، بلکه در رفتار و سبک زندگی رهبر شهید نیز تجلی داشت و همین اخلاص و ساده‌زیستی، محبت و دلبستگی مردم به ایشان را افزایش داد.

وی تأکید کرد: وقتی سیره رهبر شهید را در پرتو سخنان امام حسن عسکری(ع) مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که بسیاری از ویژگی‌های مطرح‌شده در مکتب عسکری در زندگی ایشان نمود داشت و همین پیوند میان ایمان، بندگی، توکل و خدمت به مردم، شخصیت ایشان را برای جامعه ماندگار کرد.