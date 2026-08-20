هشدار نارنجی هواشناسی در گلستان؛ احتمال طغیان اترک و آبگرفتگی معابر

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در استان اظهار کرد: از بامداد جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، بارندگی در گلستان آغاز میشود و این بارشها گاهی به صورت رگبار و رعدوبرق خواهد بود.
وی افزود: فعالیت این سامانه تا پایان شب جمعه ادامه دارد و در این مدت احتمال وقوع تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید نیز وجود خواهد داشت.
ملاحی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه جوی گفت: آبگرفتگی برخی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و مسیلها و طغیان رودخانهها، بهویژه رودخانه اترک، از جمله مخاطرات پیشبینیشده است.
وی همچنین احتمال برخورد صاعقه، شکستن درختان کهنسال و فرسوده و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی را از دیگر آثار این شرایط جوی عنوان کرد.
کارشناس هواشناسی گلستان از شهروندان خواست از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانهها خودداری کنند و گفت: با توجه به شرایط جوی پیشرو، انجام فعالیتهای تفریحی نظیر کوهنوردی و طبیعتگردی نیز توصیه نمیشود.
ملاحی همچنین بر ضرورت مستحکمسازی سازههای موقت و انجام سایر تمهیدات پیشگیرانه لازم برای کاهش خسارتهای احتمالی تأکید کرد.
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