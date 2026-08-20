برگزاری گردهمایی روسا و اعضای ستاد نماز جمعه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی روسا، معاونان و اعضای ستادهای نماز جمعه استان لرستان با حضور حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، و طالبی، رئیس مرکز تعالی ستادهای برگزاری نماز جمعه کشور، روز پنج شنبه برگزار شد.

این گردهمایی با هدف بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت برگزاری نمازهای جمعه، تقویت فعالیت‌های ستادهای نماز جمعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تخصصی برگزار شد.

در ادامه این برنامه، اساتید و کارشناسان در قالب جلسات کارگاهی به ارائه مباحث و راهکارهای تخصصی در زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر نمازهای جمعه پرداختند.

همچنین در این جلسات، بر ضرورت ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اجرایی ستادهای نماز جمعه و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای تقویت جایگاه نماز جمعه تأکید شد.