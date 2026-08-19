  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

برگزاری آیین چهلمین روز تدفین رهبر شهید در مصلی بیت‌المقدس اراک

برگزاری آیین چهلمین روز تدفین رهبر شهید در مصلی بیت‌المقدس اراک

اراک- در این ویدئو برگزاری آیین چهلمین روز تدفین رهبر شهید در مصلی بیت‌المقدس اراک را ملاحظه می‌کنید.

دریافت 10 MB
کد مطلب 6921769

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها