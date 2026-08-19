https://mehrnews.com/x3cQSC ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ کد مطلب 6921769 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲ برگزاری آیین چهلمین روز تدفین رهبر شهید در مصلی بیتالمقدس اراک اراک- در این ویدئو برگزاری آیین چهلمین روز تدفین رهبر شهید در مصلی بیتالمقدس اراک را ملاحظه میکنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6921769 کپی شد مطالب مرتبط شهدای مقاومت پرچمداران نهضتی که مرز نمی شناسد ضرورت تبیین منظومه فکری رهبر شهید برای تقویت ظرفیتهای نسل جوان مراسم اربعین رهبر شهید انقلاب در اراک حضور حماسی مردم دلیجان در عزاداری چهلم شهادت قائد امت برچسبها اراک چهلم رهبر شهید مصلی
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