شهدای مقاومت پرچمداران نهضتی که مرز نمی شناسد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مقاومت اسلامی، مفهومی برخاسته از ایستادگی در برابر اشغالگری، تجاوز و جریانهای خشونتطلبی است که در طول دهههای گذشته، از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و به یک گفتمان اثرگذار در منطقه تبدیل شده است.
از روزهای مبارزه با اشغالگری رژیم صهیونیستی و شکلگیری نهضت مقاومت در لبنان گرفته تا جنگهای حزبالله با رژیم صهیونیستی و رویارویی رزمندگان مقاومت با گروههای تروریستی و جریانهای تکفیری، آنچه بیش از هر چیز خودنمایی میکند، استمرار اراده ملتها و نیروهای مقاومت برای دفاع از سرزمین، هویت و استقلال خود است.
در این مسیر، رزمندگان و شهدای مقاومت با فداکاری و ایستادگی خود، نقش مهمی در تثبیت و گسترش این گفتمان ایفا کردهاند.
امروز مقاومت اسلامی به نهضتی فراگیر تبدیل شده که در نقاط مختلف جهان، بهعنوان نمادی از ایستادگی در برابر اشغال، تروریسم و سلطهطلبی شناخته میشود و تجربه سالهای مبارزه با تروریستهای تکفیری و گروههای افراطی نیز نشان داد که مقاومت میتواند در برابر تهدیدهایی که امنیت ملتها و ثبات منطقه را هدف قرار دادهاند، نقشی تعیینکننده ایفا کند.
مدافعان حرم نهضت مقاومت اسلامی را ماندگار کردند
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از تأثیرگذارترین جلوههای مقاومت اسلامی در سالهای اخیر، حضور ایثارگرانه و شهادت رزمندگان مدافع حرم است که با فداکاری خود در برابر جریانهای تروریستی و تکفیری ایستادند و نقش مهمی در تداوم و ماندگاری تفکر مقاومت اسلامی ایفا کردند.
سرهنگ رضا یارمحمدی افزود: مقاومت اسلامی تنها به معنای مقابله نظامی با دشمن نیست، بلکه یک تفکر مبتنی بر ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از مظلوم، حفظ کرامت و استقلال ملتها و مقابله با جریانهای افراطی و تروریستی است و رزمندگان مدافع حرم با حضور خود در میدانهای نبرد، یکی از مهمترین جلوههای عملی این تفکر را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: شکلگیری جریان مدافعان حرم در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ و همزمان با گسترش گروههای تروریستی و تکفیری در سوریه و عراق، به یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر مقاومت اسلامی تبدیل شد. با تهدید حرم حضرت زینب(س) و تعرض جریانهای تکفیری به اماکن مقدس، رزمندگانی از کشورهای مختلف به صورت داوطلبانه وارد میدان شدند تا از حرمهای اهل بیت(ع) و مردم منطقه در برابر تروریسم دفاع کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات تصریح کرد: اهمیت حضور مدافعان حرم تنها در عملیاتهای نظامی خلاصه نمیشود، بلکه این رزمندگان از یک باور و آرمان دفاع کردند، آنان معتقد بودند مقابله با جریانهای تکفیری و تروریستی تنها دفاع از یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه ایستادگی در برابر تفکری است که میتواند امنیت و ثبات ملتهای منطقه را تهدید کند و به همین دلیل، حضور آنان به یکی از ارکان مهم جبهه مقاومت تبدیل شد.
یارمحمدی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای برجسته شهدای مدافع حرم، انتخاب آگاهانه و داوطلبانه مسیر ایثار بود، گفت: بسیاری از این رزمندگان میتوانستند در کنار خانواده و در شرایط عادی زندگی کنند، اما با درک شرایط منطقه و احساس مسئولیت نسبت به تهدیدهای موجود، راه حضور در میدان مقاومت را انتخاب کردند و جان خود را در راه دفاع از حرم اهل بیت(ع)، مقابله با تروریسم و آنچه امنیت و اعتقادات خود میدانستند، فدا کردند.
وی با اشاره به نقش شهادت در ماندگاری فرهنگ مقاومت اسلامی گفت: شهادت این رزمندگان موجب شد مقاومت از یک مفهوم نظری به یک تجربه عینی و قابل لمس برای نسلهای مختلف تبدیل شود.
یارمحمدی ادامه داد: در تاریخ ملتها، نهضتهایی که با فداکاری و جانفشانی همراه بودهاند، معمولاً ماندگاری بیشتری پیدا کردهاند و خون شهدا به عاملی برای انتقال آرمانها و ارزشهای یک جریان به نسلهای بعد تبدیل شده است و از این منظر، شهدای مدافع حرم نیز سهم مهمی در ماندگار شدن فرهنگ مقاومت اسلامی دارند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات با بیان اینکه استان مرکزی ۲۱ شهید مدافع حرم تقدیم کرده است، تاکید کرد: این شهدا بخشی از تاریخ مقاومت اسلامی و ایثار مردم استان مرکزی هستند و بازخوانی زندگی، انگیزهها و انتخابهای آنان میتواند به شناخت بهتر نسل جوان از مفهوم مقاومت کمک کند.
یارمحمدی گفت: فرهنگ مقاومت اسلامی زمانی ماندگار میشود که نسلهای بعد، تنها نام شهدا را نشنوند، بلکه با چرایی انتخاب و مسیر زندگی آنان نیز آشنا شوند.
وی بیان کرد: مدافعان حرم با فداکاری خود نشان دادند مقاومت یک شعار یا مفهوم تاریخی نیست، بلکه انتخابی است که در بزنگاههای حساس میتواند با ایثار و ازخودگذشتگی انسانها به یک جریان اثرگذار تبدیل شود و در حافظه ملتها باقی بماند.
مقاومت اسلامی نهضتی که با شهادت ماندگار شد
کارشناس ارشد و مدرس تاریخ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری ۲۳ مرداد به عنوان «روز مقاومت اسلامی»
گفت: تجربه تاریخی مقاومت نشان میدهد فداکاری و شهادت رزمندگان، نه تنها مسیر این نهضت را متوقف نکرده، بلکه به ماندگاری آرمان آن و انتقال فرهنگ مقاومت از نسلی به نسل دیگر کمک کرده است.
ابوالقاسم جعفری اظهار کرد: این روز در تقویم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سالگرد پیروزی مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه با رژیم صهیونیستی نامگذاری شده است، این نامگذاری بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد و فرصتی است تا یکی از مهمترین مقاطع تاریخ معاصر منطقه و نقش مقاومت در تحولات خاورمیانه مورد بازخوانی قرار گیرد.
جعفری با اشاره به پیامدهای این جنگ گفت: پس از پایان جنگ، حتی در داخل سرزمینهای اشغالی نیز انتقادهای گستردهای درباره عملکرد ارتش و ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی شکل گرفت و مسئله شکست در تحقق اهداف جنگ به موضوعی جدی تبدیل شد و از سوی دیگر، حزبالله لبنان توانست جایگاه خود را در افکار عمومی جهان عرب و مسلمانان تقویت کند و جنگ ۳۳ روزه به نقطه عطفی در شناختهشدن مقاومت اسلامی در سطح منطقه تبدیل شد.
این کارشناس تاریخ گفت: ۲۳ مرداد در واقع فرصتی برای بازخوانی مسیری است که از مقابله با اشغالگری آغاز شد، در جنگ ۳۳ روزه به یکی از نقاط عطف خود رسید و بعدها در مواجهه با گروههای تروریستی و جریانهای تکفیری نیز ادامه یافت.
خبرنگار مهر در گفتگو با جمعی از مردمی که بیش از پنج ماه است در اجتماعات شبانه حضور دارند، دیدگاه آنان درباره مفهوم مقاومت اسلامی، نقش مردم در تداوم این جریان و تأثیر شهادت رزمندگان مقاومت بر ماندگاری این نهضت را جویا شده است، این شهروندان، مقاومت را تنها یک مفهوم نظامی ندانسته و آن را بخشی از هویت، باور و ایستادگی مردم در برابر ظلم و زیادهخواهی قدرتهای مستکبر عنوان کردند.
سعیده ملاحسینی ۳۵ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: روز مقاومت اسلامی یادآور روحیهای است که امروز در جامعه اسلامی جریان دارد و مردم جهان بهویژه ملتهای مظلوم، مقاومت را در غزه و دیگر نقاط منطقه میبینند و دشمنان مستکبر نیز بهخوبی متوجه شدهاند که نمیتوانند با فشار و تهدید، اراده ملتها را از بین ببرند.
وی افزود: ما بیش از پنج ماه است که در اجتماعات شبانه حاضر میشویم و از حضور در میدان خسته نشدهایم، این روحیه ایستادگی را از شهدا و رهبر شهیدمان آموختهایم، کسی که تا آخرین لحظه دغدغه مردم و امت اسلامی را داشت و شهادتش نیز موجب تقویت روحیه مقاومت در میان مردم شد.
مریم رجبی، ۴۳ ساله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقاومت اسلامی یعنی اینکه انسان در برابر ظلم و بیعدالتی بیتفاوت نباشد و وقتی پای اعتقاد و دفاع از مظلوم در میان است، میدان را ترک نکند، من حتی نوزاد خودم را هم در این اجتماعات همراه میآورم، چون معتقدم فرزندان ما باید از همین امروز با مفهوم ایستادگی و مسئولیتپذیری آشنا شوند، شاید نوزاد در ظاهر هنوز چیزی از این اتفاقات نداند، اما حضورش برای من نمادی است از اینکه نسل آینده نیز باید بداند آرامش و امنیت با ایستادگی به دست میآید.
وی ادامه داد: مقاومت برای یک نسل یا یک گروه خاص نیست، خانوادهها، جوانان، میانسالان و کودکان هر کدام میتوانند به اندازه خود در زنده نگه داشتن این فرهنگ نقش داشته باشند، اگر قرار است مقاومت اسلامی یک نهضت ماندگار باشد، باید این مفهوم از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.
مریم حسینی، ۴۳ ساله همبه خبرنگار مهر گفت: مقاومت اسلامی را باید در تاریخ جستوجو کرد، این مسیر از فرهنگ عاشورا و ایستادگی یاران امام حسین(ع) در برابر ظلم آغاز شد و در طول تاریخ، با شهادت انسانهای بزرگ و فداکاری رزمندگان ادامه پیدا کرد، هر بار که دشمن تصور کرد با شهادت یک انسان میتواند یک نهضت را خاموش کند، در عمل اتفاق دیگری افتاد و خون شهید باعث شد آن تفکر بیشتر در میان مردم ریشه بدواند.
حامد امیری، ۲۴ ساله هم گفت: مقاومت اسلامی یعنی همان راهی که شهدا و رزمندگان رفتند، یعنی وقتی پای یک آرمان در میان است، سختیها باعث عقبنشینی انسان نشود . ما بیش از پنج ماه است که در اجتماعات شبانه شرکت میکنیم و در این مدت خستگی و مشکلات باعث نشده میدان را خالی کنیم، این حضور برای ما فقط یک تجمع نیست، بلکه اعلام این پیام است که نهضت مقاومت اسلامی زنده است و نسل جوان نیز خودش را ادامهدهنده این مسیر میداند.
نازنین زهرا صفری، ۱۱ ساله هم به خبرنگار مهر گفت: من وقتی در این برنامهها شرکت میکنم، یاد شهدا میافتم، به نظرم مقاومت یعنی اینکه آدم نترسد و اگر کسی به مردم ظلم کرد، همه با هم از حق دفاع کنند، من دوست دارم وقتی بزرگ شدم، آدمی باشم که از کشورم و مردمم دفاع کند و یاد شهدا را فراموش نکند.
حسین اکبری ۴۷ ساله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مقاومت اسلامی یعنی امید داشتن به آینده و باور اینکه ظلم هرچقدر هم قدرتمند باشد، سرانجام با ایستادگی مردم روبهرو خواهد شد، امروز شاهد هستیم که مقاومت دیگر محدود به یک کشور یا یک گروه نیست و در میان ملتهای مختلف ریشه دوانده است.
وی تاکید کرد: حضور چندین ماهه مردم در اجتماعات شبانه نشان میدهد که مقاومت یک اتفاق مقطعی نیست. وقتی نسلهای مختلف در کنار هم قرار میگیرند، از کودک و نوجوان گرفته تا جوان و میانسال، یعنی این فرهنگ توانسته به بخشی از حافظه و هویت جمعی مردم تبدیل شود و تا زمانی که ظلم و اشغالگری وجود داشته باشد، روحیه مقاومت نیز زنده خواهد ماند.
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