به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی شامگاه یکشنبه همزمان با بزرگداشت علمای شهرستان آشتیان در تجمع شبانه مردم آشتیان اظهار کرد: قریب به ۱۷۰ شب است که مردم با وجود فراز و نشیب در میزان حضور، همچنان در صحنه حضور دارند و این اجتماعات استمرار داشته است.

وی افزود: دشمن درصدد سوءاستفاده از کاهش حضور مردم در اجتماعات است؛ ازاین‌رو این برنامه‌ها باید متناسب با شرایط، با برنامه‌ریزی مناسب استمرار یابد.

حجت‌الاسلام رفیعی تصریح کرد: نباید سرمایه‌های نظام بار دیگر در معرض آسیب قرار گیرد و لازم است با هوشیاری و مراقبت، زمینه حضور رهبر معظم انقلاب در میان مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: کتاب «منظومه فکری مقام معظم رهبری» در دو جلد و در یکی از همایش‌های مرتبط با منظومه فکری رهبر معظم انقلاب منتشر شده و مطالب آن نشان‌دهنده عمق شناخت ایشان از تاریخ، غرب، دشمن، ایران و جوانان است.

حجت‌الاسلام رفیعی تاکید کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر توجه به رویش‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان تأکید داشتند و معتقد بودند نباید دستاوردها و توانمندی‌های جوانان را نادیده گرفت.

وی افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب به نظام، کشور، زبان فارسی، مردم ایران و به‌ویژه نسل جوان باید برای جامعه تبیین شود؛ چراکه ایشان همواره بر ظرفیت‌ها، رویش‌ها و توانمندی‌های جوانان تأکید داشته‌اند.

اقتدار دفاعی کشور بر توانمندی‌های بومی و ظرفیت‌های داخلی استوار است

این کارشناس دینی گفت: اقتدار دفاعی کشور بر توانمندی‌های بومی و ظرفیت‌های داخلی استوار است و نیروهای کشور با تکیه بر این ظرفیت‌ها در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی می‌کنند.

وی افزود: دشمن در سه عرصه نظامی، اقتصادی و فرهنگی در حال مقابله با ملت ایران است که در عرصه نظامی، نیروهای کشور با تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، در برابر دشمن ایستادگی کرده و پاسخ قاطعی به تجاوزات دشمن داده‌اند.

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به نمونه‌ای تاریخی از جنگ ایران و عراق تصریح کرد: صدام در ابتدای جنگ مدعی شد هفته آینده در تهران به پرسش خبرنگاران پاسخ خواهد داد، اما این وعده هرگز محقق نشد و در نهایت به دار آویخته شد.

وی افزود: در قرآن کریم بارها بر انتقام الهی از مجرمان تأکید شده و واژه «انتقام» ۱۳ بار آمده است؛ خداوند نیز گاه از طریق اسباب طبیعی، گاه به دست ظالمان و گاه به وسیله مؤمنان، ظالمان را مجازات می‌کند.

حجت‌الاسلام رفیعی بیان کرد: در برخی موارد، انتقام الهی به دست ظالمان دیگر یا مؤمنان محقق شده است؛ چنان‌که مختار ثقفی با قاتلان امام حسین(ع) مقابله کرد.

تقویت فداکاری و اخلاص، ضرورتی برای جامعه امروز است

کارشناس دینی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره رهبر شهید گفت: اخلاص، فداکاری و روحیه ایثار باید به‌عنوان میراث ارزشمند بزرگان، به نسل جوان امروز منتقل شود.

وی افزود: در آستانه برگزاری مراسم چهلم ایشان قرار داریم و این آیین در شهرهایی از جمله قم، تهران و مشهد برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام رفیعی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید را اخلاص دانست و تصریح کرد: ایشان با اخلاص، برای خدا سخن می‌گفت، می‌نوشت و مسئولیت می‌پذیرفت و روحیه شهادت‌طلبی از ویژگی‌های برجسته زندگی او بود.

وی ادامه داد: ایشان در مقطعی برای حضور در جبهه و همراهی با شهید چمران اقدام کردند و با وجود شرایط دشوار آن دوران، با روحیه‌ای سرشار از آمادگی برای فداکاری و شهادت وارد میدان شدند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: تواضع، باورهای عمیق و پرهیز از تعریف و تمجید، از ویژگی‌های برجسته شخصیتی ایشان بود و اجازه نمی‌دادند در محافل از ایشان تمجید شود.

وی افزود: جامعه امروز برای عبور از اختلافات و بحران‌ها به الگوگیری از سیره پیامبر(ص) و تقویت اخلاص، فداکاری و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد.

لیله‌المبیت نماد ناکامی توطئه دشمن و تجلی امداد الهی است

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شب هجرت پیامبر اکرم(ص) به مدینه و واقعه «لیله‌المبیت» گفت: مشرکان برای قتل، زندانی‌کردن یا تبعید پیامبر(ص) توطئه کردند، اما با تدبیر الهی ناکام ماندند و ایثار امیرالمؤمنین(ع) زمینه‌ساز هجرت پیامبر(ص) شد.

وی افزود: توطئه دشمنان علیه پیامبر(ص) ناکام ماند و مؤمنان باید ضمن هوشیاری، به تدبیر الهی توکل داشته باشند.

حجت‌الاسلام رفیعی تصریح کرد: هجرت پیامبر(ص) به پیشنهاد امیرالمؤمنین(ع) مبنای تاریخ هجری شد و لیله‌المبیت نقطه عطفی در شکل‌گیری جامعه اسلامی است.

وی ادامه داد: قرآن بر چهار اصل عفو، طلب آمرزش، مشورت و تصمیم‌گیری قاطع همراه با توکل تأکید دارد؛ اصولی که جامعه امروز نیز به آن نیازمند است.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در شرایطی که دشمن بر اختلافات داخلی حساب باز کرده است، باید با پرهیز از کینه‌توزی و تقابل، فرهنگ گذشت، گفت‌وگو و مشورت را در جامعه تقویت کرد.