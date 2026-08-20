به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح پنجشنبه در دیدار با وزیر ورزش و جوانان، با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی کردستان اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش شده است امکانات و ظرفیت‌های ورزشی استان در شهرستان‌های مختلف از نزدیک بررسی شود و دیدار با هیئت‌های ورزشی و ورزشکاران نیز در همین راستا انجام گرفته است.

وی افزود: کردستان از استعدادهای قابل توجهی در رشته‌های مختلف برخوردار است و ورزشکاران استان در سطوح ملی و بین‌المللی افتخارات متعددی کسب کرده‌اند، اما بخشی از این ظرفیت به دلیل کمبود حمایت مالی و امکانات مناسب، امکان رشد کافی پیدا نمی‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان یکی از مهم‌ترین نیازهای ورزش استان را تأمین پشتیبانی مالی برای تیم‌ها و ورزشکاران دانست و گفت: بسیاری از تیم‌ها و ورزشکاران استان برای ادامه فعالیت حرفه‌ای و حضور در مسابقات با مشکل تأمین هزینه‌ها مواجه هستند و لازم است حمایت هدفمند و مستمر از آنها صورت گیرد.

پورذهبی ادامه داد: در برخی رشته‌های انفرادی نیز ورزشکارانی در رده‌های نوجوانان و جوانان حضور دارند که با وجود برخورداری از استعداد و توانمندی بالا، برای شرکت در رقابت‌های داخلی و خارجی به حمایت مالی نیازمندند.

وی با اشاره به ظرفیت بانوان ورزشکار کردستان عنوان کرد: بانوان استان در رشته‌هایی همچون هندبال، والیبال و فوتبال استعدادهای فراوانی دارند و برخی از آنها در سطوح ملی نیز حضور داشته‌اند؛ بنابراین توجه به ورزش بانوان باید به صورت جدی دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان یکی دیگر از مسائل اساسی ورزش استان را وضعیت زیرساخت‌ها دانست و بیان کرد: بخشی از سالن‌ها و اماکن ورزشی استان با وجود برخورداری از ظرفیت مناسب، به دلیل نبود اعتبار کافی برای نگهداری و بازسازی، به تدریج در معرض فرسودگی قرار گرفته‌اند.

پورذهبی با اشاره به وضعیت برخی اماکن ورزشی در شهرستان‌ها گفت: امکانات ورزشی موجود در شهرستان‌هایی مانند کامیاران ظرفیت مناسبی برای فعالیت رشته‌های مختلف دارند، اما نگهداری و بهسازی این فضاها نیازمند توجه و تأمین اعتبار است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای سنندج در حوزه ورزش افزود: جمعیت قابل توجه سنندج و استقبال جوانان از فعالیت‌های ورزشی، ضرورت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی این شهر را دوچندان کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه برخی تیم‌های استان در سال‌های گذشته در سطح اول ورزش کشور حضور داشته‌اند، گفت: نبود حامی مالی موجب شده است برخی تیم‌ها و امتیازهای ورزشی استان از دست برود و لازم است برای جلوگیری از تکرار این روند، حمایت از تیم‌های مستعد به شکل جدی دنبال شود.

پورذهبی با اشاره به شرایط خاص کردستان و اهمیت توجه بیشتر به حوزه ورزش اظهار کرد: استان کردستان به دلیل موقعیت خاص خود همواره نیازمند توجه و حمایت بیشتری است و سرمایه‌گذاری در ورزش می‌تواند در ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت هویت جوانان و افزایش انسجام اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد حضور وزیر ورزش و جوانان در کردستان زمینه‌ساز تقویت حمایت‌های مالی، بهبود زیرساخت‌های ورزشی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای رشد استعدادهای ورزشی استان باشد.