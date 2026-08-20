دریای خزر تا شنبه مواج و طوفانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس هشدار هواشناسی دریایی سطح زرد شماره ۲۰، از عصر پنجشنبه تا صبح شنبه جریانات هوا در سواحل و مناطق دور از ساحل مازندران شمالی شده و وزش باد نسبتاً شدید و افزایش ارتفاع موج در دریای خزر پیشبینی شده است.
بر اساس این هشدار، سرعت باد در نزدیکی ساحل به حدود ۱۱ متر بر ثانیه معادل ۴۰ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل به ۱۵ متر بر ثانیه معادل ۵۴ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
ارتفاع موج قابل ملاحظه در نزدیکی ساحل تا ۱.۳ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۶ متر پیشبینی شده و بیشینه ارتفاع موج نیز میتواند به ۲.۱ متر در نزدیکی ساحل و ۲.۶ متر در مناطق دور از ساحل برسد.
همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده در مناطق ساحلی و دریایی استان وجود دارد.
مدیریت بحران مازندران با اشاره به مخاطرات ناشی از این شرایط جوی، نسبت به احتمال غرق شدن شناگران و قایقها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر و تردد شناورها در مناطق ساحلی و فراساحلی هشدار داده است.
بر اساس این هشدار، فعالیتهای شنا، قایقرانی و صیادی در زمان فعالیت سامانه ممنوع اعلام شده و از انجام فعالیتهای غیرضروری دریایی و ساحلی نیز باید خودداری شود.
همچنین تردد شناورهای بزرگ باید با احتیاط انجام شود و شهروندان و گردشگران از نزدیک شدن به محدودههای مواج دریا و سواحل پرهیز کنند.
مدیریت بحران استان همچنین با استناد به هشدار جوی سطح زرد شماره از شکلگیری ناپایداریهای همرفتی در دامنهها و ارتفاعات استان، بهویژه مناطق نیمه شرقی، خبر داد.
در این مدت رگبار باران، وزش باد، رعدوبرق و احتمال وقوع صاعقه پیشبینی شده است. این شرایط میتواند موجب آبگرفتگی موضعی، جاری شدن روانآب، افزایش جریان و طغیان رودخانهها، کاهش دید، لغزندگی جادهها و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی شود.
از شهروندان، مسافران و گردشگران نیز خواسته شده است از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند و تا پایان فعالیت سامانه از انجام فعالیتهای کوهنوردی و گردشگری در مناطق مرتفع و کوهستانی بپرهیزند.
مدیریت بحران مازندران همچنین بر ضرورت رعایت احتیاط هنگام تردد در محورهای کوهستانی تأکید و توصیه کرد افراد هنگام وقوع رعدوبرق از حضور در فضاهای باز و مناطق مرتفع فاصله بگیرند.
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