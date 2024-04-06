هشدار؛ احتیاط در ترددهای دریایی و انتقال کالا در بنادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی، افزایش وزش باد و ارتفاع موج از اواخر وقت شنبه تا صبح سه‌شنبه موجب افزایش وزش باد شمال غربی با بیشینه سرعت ۱۲ متر بر ثانیه و بیشینه ارتفاع امواج در مناطق ساحلی یک متر و در مناطق دور از ساحلی تا ۱.۵ متر می‌شود. منطقه اثر این سامانه دریای خزر، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان و مازندران و گلستان اعلام شده است.

این شرایط جوی مخاطراتی از جمله خطر غرق شدن قایق‌های سبک و تفریحی، احتمال آسیب به قفس‌ها و تورهای صیادی، احتمال غرق شدن شناورهای صید و اختلال در تردد شناورهای حمل و نقل دریایی، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و ساحلی و اختلال در فعالیت‌های بندری و اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر را به دنبال دارد.

سازمان هواشناسی به ممنوعیت در تردد قایق‌ها و شناورهای سبک تفریحی و صیادی، احتیاط در تردد شناورهای نیمه‌سنگین و تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت توصیه کرده است.

سامانه دوم نیز افزایش وزش باد جنوب شرقی و افزایش ارتفاع موج اعلام شده که پیش از ظهر یک‌شنبه تا دوشنبه موجب وزش باد شدید لحظه‌ای با بیشینه سرعت ۳۰ نات و افزایش ارتفاع موج در مناطق ساحلی و دور از ساحلی بین یک تا ۱.۵ متر و بارش پراکنده و رعد و برق می‌شود.

منطقه اثر این سامانه روز یک‌شنبه مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر، در خلیج‌فارس و روز دوشنبه مناطق ساحلی و دور از ساحل استان خوزستان در خلیج‌فارس خواهد بود.

احتمال آسیب به شناورهای سبک و احتمال خسارت به سازهای دریایی و احتمال خسارت به کالاها در فضای باز بنادر وجود دارد و احتیاط در ترددهای دریایی و انتقال کالاها به انبارهای استاندارد در بنادر توصیه شده است.