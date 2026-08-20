به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اظهارات تنش‌آفرین و تحریک‌آمیز مقام‌های رژیم صهیونیستی علیه ترکیه و رئیس‌جمهور این کشور وارد مرحله جدیدی شده است.

بر اساس این گزارش، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی طی سخنانی گفت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، این کشور را به سمت ماجراجویی های خطرناک در سوریه می کشاند و ما به هیچ کس اجازه نخواهیم داد امنیت‌مان را تهدید کند.

کاتس افزود: بهتر است اردوغان به سخنرانی‌های پوچ و خیالی خود علیه اسرائیل در داخل پارلمان ادامه دهد و عزم و اراده ما را برای دفاع از خود امتحان نکند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد که رئیس جمهور ترکیه به دنبال ماجراجویی غیر ضروری در سوریه است و همواره می کوشد آنکارا را وارد این ماجراجویی کند.

سخنان این مقام رژیم صهیونیستی در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم هم پس از حملات تل آویو به پایگاه « ابو الظهور» سوریه که ادعا می‌شود میزبان نظامیان ترکیه است، گفت: ما هرگز با حضور نظامی ترکیه در سوریه که تهدیدی برای تل‌آویو باشد، مماشات نمی‌کنیم.

نتانیاهو افزود: ما به صراحت اعلام کردیم که با حضور نظامی ترکیه در سوریه مخالفیم و به نظر می‌رسد آنها به خوبی به ما گوش ندادند. بنابراین، تلاش کردیم تا منظورمان را به آنها بهتر منتقل کنیم.