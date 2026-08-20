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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

ساماندهی مرحله‌ای اوپرت با مشارکت جوامع محلی دنبال می‌شود

ساماندهی مرحله‌ای اوپرت با مشارکت جوامع محلی دنبال می‌شود

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت ساماندهی اصولی و مرحله‌ای منطقه گردشگری اوپرت گفت: این اقدام زمینه ساز رونق گردشگری، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاهای اطراف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در دومین جلسه بررسی و تعیین تکلیف مشکلات منطقه گردشگری اوپرت در شهرستان مهدیشهر، بر ضرورت ساماندهی اصولی، مرحله‌ای و قانونمند این منطقه تأکید کرد و گفت: اوپرت باید با رعایت ضوابط دستگاه‌های مسئول، نظارت دقیق، مشارکت جوامع محلی و برنامه زمان‌بندی مشخص، به مقصدی پایدار برای گردشگری تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی اوپرت باید در چارچوب ضوابط قانونی و با تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های متولی انجام شود، افزود: می‌بایست پیش از آغاز عملیات اجرایی، دستگاه‌های محیط زیست و منابع طبیعی ضوابط و الزامات مربوط به بهره‌برداری و ساماندهی منطقه را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا مجری طرح از ابتدا نسبت به حدود و چارچوب اقدامات آگاهی داشته باشد.

استاندار سمنان اضافه کرد: مشخص بودن ضوابط و مسئولیت دستگاه‌ها از ابتدای اجرای طرح، ضمن جلوگیری از بروز اختلاف و مشکلات در مراحل بعدی، موجب تسریع روند ساماندهی با سرعت و انسجام بیشتری می شود.

کولیوند با تأکید بر اهمیت حضور و مشارکت مردم محلی در طرح ساماندهی اوپرت توضیح داد: این منطقه باید به‌صورت مرحله‌ای ساماندهی شود و همزمان با اجرای فازهای مختلف، گفت‌وگو با مردم و جوامع محلی نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی تشکیل شرکت تعاونی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی را یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق این هدف دانست و افزود: مردم منطقه باید از منافع اقتصادی گردشگری بهره‌مند شوند و ساماندهی اوپرت می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال، رونق فعالیت‌های محلی و افزایش درآمد روستاهای پیرامونی را فراهم کند.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت آغاز فوری اقدامات فاز نخست، خاطرنشان کرد: ایجاد سرویس‌های بهداشتی، تعیین ناظر فنی و اجتماعی و مشخص شدن مجری طرح باید در نخستین مرحله مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های متولی نیز لازم است ضوابط اجرایی مربوط به طرح را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کنند.

کولیوند با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی نباید مقطعی و بدون برنامه باشد، افزود: هدف این است که ساماندهی اوپرت بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و به‌صورت مستمر دنبال شود و روند اجرای طرح در میانه مسیر متوقف نشود.

وی افزود: اوپرت از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان سمنان به شمار می‌رود و در صورت ساماندهی صحیح و اصولی، می‌تواند با جذب گردشگران بیشتر، رونق اقتصادی منطقه را به همراه داشته باشد و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تأمین درآمد پایدار برای روستاهای پیرامون ایفا کند.

استاندار سمنان تأکید کرد: در اجرای این طرح، صیانت از ظرفیت‌های طبیعی و رعایت الزامات محیط زیستی و منابع طبیعی باید در کنار توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد تا اوپرت ضمن برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، به الگویی برای توسعه پایدار گردشگری با مشارکت جوامع محلی تبدیل شود.

کد مطلب 6922064

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