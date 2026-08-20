به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در دومین جلسه بررسی و تعیین تکلیف مشکلات منطقه گردشگری اوپرت در شهرستان مهدیشهر، بر ضرورت ساماندهی اصولی، مرحله‌ای و قانونمند این منطقه تأکید کرد و گفت: اوپرت باید با رعایت ضوابط دستگاه‌های مسئول، نظارت دقیق، مشارکت جوامع محلی و برنامه زمان‌بندی مشخص، به مقصدی پایدار برای گردشگری تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ساماندهی اوپرت باید در چارچوب ضوابط قانونی و با تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های متولی انجام شود، افزود: می‌بایست پیش از آغاز عملیات اجرایی، دستگاه‌های محیط زیست و منابع طبیعی ضوابط و الزامات مربوط به بهره‌برداری و ساماندهی منطقه را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا مجری طرح از ابتدا نسبت به حدود و چارچوب اقدامات آگاهی داشته باشد.

استاندار سمنان اضافه کرد: مشخص بودن ضوابط و مسئولیت دستگاه‌ها از ابتدای اجرای طرح، ضمن جلوگیری از بروز اختلاف و مشکلات در مراحل بعدی، موجب تسریع روند ساماندهی با سرعت و انسجام بیشتری می شود.

کولیوند با تأکید بر اهمیت حضور و مشارکت مردم محلی در طرح ساماندهی اوپرت توضیح داد: این منطقه باید به‌صورت مرحله‌ای ساماندهی شود و همزمان با اجرای فازهای مختلف، گفت‌وگو با مردم و جوامع محلی نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی تشکیل شرکت تعاونی و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی را یکی از راهکارهای مؤثر برای تحقق این هدف دانست و افزود: مردم منطقه باید از منافع اقتصادی گردشگری بهره‌مند شوند و ساماندهی اوپرت می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال، رونق فعالیت‌های محلی و افزایش درآمد روستاهای پیرامونی را فراهم کند.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت آغاز فوری اقدامات فاز نخست، خاطرنشان کرد: ایجاد سرویس‌های بهداشتی، تعیین ناظر فنی و اجتماعی و مشخص شدن مجری طرح باید در نخستین مرحله مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های متولی نیز لازم است ضوابط اجرایی مربوط به طرح را در کوتاه‌ترین زمان ارائه کنند.

کولیوند با بیان اینکه اجرای طرح ساماندهی نباید مقطعی و بدون برنامه باشد، افزود: هدف این است که ساماندهی اوپرت بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص و به‌صورت مستمر دنبال شود و روند اجرای طرح در میانه مسیر متوقف نشود.

وی افزود: اوپرت از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان سمنان به شمار می‌رود و در صورت ساماندهی صحیح و اصولی، می‌تواند با جذب گردشگران بیشتر، رونق اقتصادی منطقه را به همراه داشته باشد و نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و تأمین درآمد پایدار برای روستاهای پیرامون ایفا کند.

استاندار سمنان تأکید کرد: در اجرای این طرح، صیانت از ظرفیت‌های طبیعی و رعایت الزامات محیط زیستی و منابع طبیعی باید در کنار توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد تا اوپرت ضمن برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، به الگویی برای توسعه پایدار گردشگری با مشارکت جوامع محلی تبدیل شود.