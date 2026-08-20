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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد؛

موردی از لو رفتن سوالات کنکور نداشتیم/ رصد کلاهبرداران توسط پلیس فتا

موردی از لو رفتن سوالات کنکور نداشتیم/ رصد کلاهبرداران توسط پلیس فتا

رئیس سازمان سنجش گفت: تا به امروز موردی از اینکه سوال کنکوری لو رفته باشد، نداشتیم و چنین اتفاقی نیفتاده است.

رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رصد شبکه‌های کلاهبرداری که مدعی خرید و فروش سوالات کنکور هستند، گفت: مواردی را پلیس فتا دستگیر کرده اند ولی آمار نهایی از تعداد این شبکه ها هنوز ارائه نشده است.

وی افزود: پلیس فتا با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور این شبکه های کلاهبرداری را تحت رصد دارد اما این موضوع خللی در امنیت و سلامت آزمون ایجاد نکرده است.

محمدی درباره وضعیت برق حوزه های امتحانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ گفت: وزارت نیرو و شرکت توانیر ستاد ویژه تشکیل داده است و مانند سال قبل قول داده اند که قطعی برق در حوزه ها نداشته باشیم و تاکنون نیز گزارشی مبنی بر قطعی برق در حوزه های امتحانی نداشتیم.

کد مطلب 6922122

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