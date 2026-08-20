به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یوسفعلی طاهری پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «فرهنگ‌نامه شهدای استان سمنان، شهرستان مهدیشهر» که در نخستین همایش تخصصی کانون‌ها و شورای سازمان بسیج استان سمنان در مجتمع فرهنگی شهمیرزاد برگزار شد، اظهار کرد: این اثر امروز به صورت رسمی رونمایی شد.

وی با بیان اینکه این کتاب نفیس به همت کنگره سه هزار شهید استان سمنان و با حمایت و پشتیبانی سپاه استان سمنان تدوین شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، به‌ویژه بنیاد شهید و شهرداری‌های منطقه، در تدوین این اثر نقش داشتند که از همکاری آنها قدردانی می‌شود.

فرمانده سپاه مهدیشهر با اشاره به محتوای این فرهنگ‌نامه، گفت: در این کتاب، زندگی و سیره ۲۰۷ شهید شهرستان مهدیشهر، از شهدای انقلاب اسلامی تا شهدای دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم، معرفی شده است.

طاهری با بیان اینکه برای تدوین این اثر زحمات بسیاری کشیده شده است، افزود: باید از تدوینگران و همه افرادی که در گردآوری و انتشار این مجموعه نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به محتوای سه‌جلدی فرهنگ‌نامه شهدای مهدیشهر، تصریح کرد: این مجموعه علاوه بر زندگی‌نامه شهدا، شامل وصیت‌نامه‌ها، خاطرات و مطالب مرتبط با زندگی و سیره آنان است و از سوی کنگره سه هزار شهید استان سمنان منتشر شده است.

فرمانده سپاه مهدیشهر از اصحاب رسانه خواست در معرفی و تبیین این اثر همراهی کنند و گفت: به‌ویژه از بسیج رسانه استان سمنان که همواره در این زمینه همراهی خوبی داشته است، انتظار می‌رود در معرفی این کتاب نیز همکاری لازم را داشته باشد.

طاهری هدف از انتشار فرهنگ‌نامه شهدای مهدیشهر را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی سیره، پیام و مقاومت شهدا به نسل جوان و نوجوان دانست و تأکید کرد: نسل جوان و نوجوان، آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و آشنایی آنان با فرهنگ ایثار و شهادت اهمیت بسیاری دارد.